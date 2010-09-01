1 сентября в Москве при знаменитой театральной студии под руководством Олега Табакова открылся первый в России театральный колледж, аналогов которому нет даже в Европе.



"Колледж рассчитан на 70 учеников, но первый набор составили только 24 талантливых ребенка - 16 мальчиков и 8 девочек", - сообщил Олег Павлович, лично участвовавший в проведении отборочных туров, проходивших в разных регионах страны. Как стало известно, конкурс на место был 60-65 человек.

По словам Табакова, обучение и проживание детей будет оплачивать правительство Москвы.

Преподавать юным дарованиям будут знаменитые мастера сцены, такие как Евдокия Германова, Александр Мохов, Михаил Хомяков, Михаил Лобанов, Марина Зудина и сам Олег Табаков.