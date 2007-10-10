Lamborghini для российского села

итало-германский

Deutz-Fahr.

Deutz-Fahr,

Lamborghini. Итало-германский

НЕДАВНО «АН» предполагали, что скоро строительством завода в России заинтересуется новый иностранный производитель тракторов. И вот им сталконцерн SameКомпания вложит до 600 млн. долл. в строительство предприятия мощностью 4–5 тыс. машин в год. Завод будет производить для российских крестьян трактора под марками Same,Hürlimann иконцерн стал четвертым иностранным производителем тракторов, заинтересовавшимся Россией. Ранее об открытии заводов объявили итальянская Landini, канадская Buhler и Case New Holland, принадлежащий группе Fiat.