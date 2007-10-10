Lamborghini для российского села

НЕДАВНО «АН» предполагали, что скоро строительством завода в России заинтересуется новый иностранный производитель тракторов. И вот им стал итало-германский
концерн Same Deutz-Fahr.
Компания вложит до 600 млн. долл. в строительство предприятия мощностью 4–5 тыс. машин в год. Завод будет производить для российских крестьян трактора под марками Same, Deutz-Fahr,
Hürlimann и Lamborghini.
Итало-германский
концерн стал четвертым иностранным производителем тракторов, заинтересовавшимся Россией. Ранее об открытии заводов объявили итальянская Landini, канадская Buhler и Case New Holland, принадлежащий группе Fiat.
Впрочем, проект Same Deutz-Fahr – самый амбициозный. Немцы рассчитывают, что им удастся потеснить продукцию Минского тракторного завода, на долю которого сейчас приходится каждый второй новый трактор, продающийся в нашей стране.