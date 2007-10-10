Инсайдерский рост

ОБ ЭТОМ свидетельствует то, что компании дорожают не мощным единым фронтом, а выборочно. Как говорит инвестиционный консультант УК «Метрополь» Елена Чернолецкая, подъем обеспечивают бумаги, растущие на инсайдерской информации. Так, акции «Газпром нефти» во вторник подорожали на ММВБ на 7,8%, а в среду прибавили еще 4,5%. Возможная причина в том, что авторитетная инвестиционная компания «Тройка Диалог» повысила оценку по ее бумагам со 119 до 131 рубля. Другая – слухи о том, что «Газпром нефть» может получить от «Газпрома» подарок в виде богатого месторождения Приразломное. Также необъяснимо взлетели на 9% привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

Как бы то ни было, но рынок подошел к очень сильному уровню сопротивления в 2160 пунктов. Преодолеть его сразу вряд ли удастся, поэтому в ближайшие дни вероятна небольшая коррекция вниз. По словам Елены Чернолецкой, наиболее перекупленной отраслью сейчас является металлургия: по разным компаниям потенциал падения составляет от 3% до 20%. А недооцененными – «нефтянка», банки и телекоммуникационные компании.