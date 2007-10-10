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МАРАФОНЦЫ ИЗ СИБИРИ

№ 41(75) от 11.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

МАРАФОНЦЫ ИЗ СИБИРИ
 IV Международный инвестиционный форум «Югра-2007», который пройдет 17 и 18 октября в Ханты-Мансийске, заведомо обещает быть более успешным, чем три предыдущих. Шумный «Сочи-2007», в этом году буквально взлетевший на всемирном интересе к зимним Олимпийским играм – 2014, не может похвастаться такими стабильными результатами, какие показывает Югра.

 СПРИНТЕРСКИЙ взлет отнюдь не гарантирует интерес инвесторов в будущем, в «постолимпийские» времена. Пройдет Олимпиада, и Сочи превратится в привычную всем всероссийскую здравницу, обогащенную олимпийской символикой, спортивными объектами и гостиницами экстра-класса. Виллы в уютных бухтах, короткое летнее буйство и сонное курорт­ное межсезонье, разбавленное «ограниченным контингентом» горнолыжников и поклонников зимних видов спорта.

 Югра в этом смысле обходится без ажиотажа. То, что здесь предлагают потенциальным инвесторам, не сулит мгновенного обогащения, а предполагает равномерное движение вперед, с четкими ориентирами и «прозрачным» (отнюдь не «призрачным») будущим. В прошлом году в Ханты-Мансийске были представлены инвестиционные проекты на 350 млрд. рублей. В этом – солидная прибавка в 100 миллиардов. Из проектов на сумму 450 млрд. руб. есть что выбрать. 

 О такой «инвестоемкости» другие регионы могут только мечтать. И стайерский, марафонский подход к делу играет на руку Приполярному Уралу. Главное в спорте что?  Стабильность. А это и есть главная цель организаторов.

«Территория освоения»

 КОНЕЧНО, любой регион России может представить на суд потенциальных инвесторов проекты на астрономические суммы – хоть на триллион, а при желании и на два, три… Кто больше? Чтобы строить Нью-Васюки, большого ума не надо. На деле предложить инвесторам абсолютно реальные, проработанные и просчитанные проекты, которые находятся в полном согласии со стратегией развития региона, с прогнозами социально-экономического развития округа на средне- и долгосрочную перспективу, могут себе позволить немногие. И если быть точным – единицы. А уж о том, чтобы  гарантировать шестимиллиардное участие бюджета округа, как это предполагается здесь, и говорить нечего. Добро пожаловать, гости дорогие!

 Но можно предположить, что «дорогим гостям» международного инвестиционного форума «Югра-2007» за возможность надежно вложить свои капиталы в наиболее привлекательные проекты, придется побороться. Желающих «войти» в один из главных бюджетообразующих регионов России в стране и мире найдется немало.

 Основные «пакеты» инвестиционных проектов, которые будут представлены вниманию потенциальных инвесторов, четко прослеживаются в рабочих направлениях секций будущего форума. На первом месте стоит развитие инфраструктуры строительного рынка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. И только следом идет нефтегазовая тема. И то, речь будет идти не о добыче углеводородов, а об их переработке, нефтегазохимии и энергетике. Во главу угла ставится такое понятие, как «инновационность». Следом – лесная отрасль. Здесь есть простор, чтобы развернуться. Чем большая часть лесных богатств округа будет превращаться в конечный продукт на месте, тем более значительным окажется вклад отрасли в региональный бюджет.

  Системный взгляд на развитие туризма, бальнеологии, здравоохранения в Югре поможет определить «точки роста». Точки, где капитал вкупе с передовыми подходами сможет совершить революцию в этой социально значимой сфере. И конечно, проект «Урал промышленный – Урал По­лярный». Это символ инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа. Глава региона Алек­сандр Филипенко ранее оценил возможный размер инвестиций для создания промышленной базы и транспортных путей в Приполярном Урале в 42 млрд. долларов. На форуме «Югра-2007», вполне возможно, эта астрономическая цифра будет скорректирована. Не удивлюсь, если в большую сторону.

Владимир ЛЕОНОВ

Цель – диверсификация

 ПРАВИТЕЛЬСТВО Югры в «Стратегии социально-экономического развития до 2020 года» поставило перед собой задачу – коренным образом изменить структуру экономики автономного округа, из моноотраслевой сделать ее многоотраслевой. Как не устает повторять губернатор Александр Филипенко, «можно это назвать диверсификацией, но весьма осторожно, потому что мы не собираемся сокращать объемы добычи углеводородного сырья, но серьезно намерены прирастать за счет других отраслей, в частности за счет разработки горнорудного комплекса, производства сверхчистых материалов и всего остального». По мнению губернатора, Югра открывает энергичным зарубежным и отечественным бизнесменам широчайшие возможности. В особенности «делать дело» в Ханты-Мансийском автономном округе должно быть интересно для европейского бизнеса. Это «территория освоения», которая все еще остается Меккой для тех, кому тесно в строго регламентированном и тесном пространстве старушки Европы.  

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