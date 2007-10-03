Портрет российского вкладчика

Банковские вклады населения растут как никогда резво. За нынешний год депозиты «потяжелели» на 1 трлн. рублей, а совокупные сбережения жителей страны превысили 4,3 трлн. руб.

Кому доверили свои деньги россияне? Какую сумму в среднем держит в банке житель страны? Стал ли он богаче за прошедший год и насколько хорошо защищен его капитал? И главное – чего нам ждать от банковской системы в ближайшем будущем?

Финансисты потирают руки: который год подряд их розничный бизнес растет практически по всем направлениям. Самая приятная новость для банкиров: население, похоже, забыло старые обиды и с удвоенной силой понесло им сбережения.

Надолго ли эта любовь? На основе данных, предоставленных «Агентством по страхованию вкладов», мы составили портрет среднестатистического обладателя банковского вклада.

Первое. Откладывает он немного. Пока россияне относят в банк небольшую часть своей зарплаты – в среднем 8% доходов. В основном заработок тратится на еду и одежду, на них уходит 70% зарплаты. Зато под Новый год россияне получают щедрые премии, и в декабре банковские счета существенно подрастают.

Большинство вкладов в стране – небольшие. Накопления 80% россиян не превышают 400 тыс. рублей. Крупных депозитов могло бы быть и больше, но многие вкладчики дробят свои сбережения на части. К такой хитрости приходится прибегать, чтобы вписаться в установленный страховой лимит и вклады были защищены государством.

Второе. Типичный вкладчик все больше доверяет перспективам российской экономики в целом и банковской системы в частности. На долгосрочные (от года) депозиты уже приходится 63% всех накоплений населения.

Из всех валют наши вкладчики отдают безусловное предпочтение рублю. Если два года назад на депозиты в долларах и евро приходилась четверть вкладов, то сейчас их доля снизилась до 14%.

Третье. Больше половины всех частных средств аккумулировал Сбербанк. В стране работает 916 банков, но большинство россиян по-прежнему не видят альтернативы этой крупнейшей в стране финансовой организации. Его доля составляет 53% от общего объе-ма вкладов.

Позиции Сбербанка не смог поколебать даже массовый выход на наш рынок банков со 100%-ным участием иностранного капитала. Хотя в России работают 44 такие организации, население относится к ним прохладно. Иностранцы аккумулировали всего 4% денег российских вкладчиков. С одной стороны, темпы роста у них в 2,5 раза выше, чем в среднем по банковской системе. Но успех обеспечен не бурным притоком частных вкладчиков, а покупками российских банков вместе с клиентской базой.

Четвертое. Среднестати­стический вкладчик хорошо информирован и следит за финансовыми новостями. Об этом свидетельствует такой факт. Стоило лишь 26 марта этого года правительству повысить максимальный размер страхового возмещения по вкладам со 190 до 400 тыс. руб., как размеры 40% банковских депозитов тотчас подскочили до новой верхней планки.

Но вкладывать средства в акции россияне в массе своей не спешат. «Народные» IPO ВТБ и Сбербанка не привели к оттоку средств населения из вкладов в их акции. Народ счел, что «старые добрые» депозиты надежнее.

Пятое. Часть денег наш вкладчик, скорее всего, держит на пластиковой карте. За первый квартал количество карт в России выросло на 9%, превысив 80 млн. штук. Правда, 90% таких карт используется только для снятия наличных. Хозяева еще не привыкли расплачиваться пластиком за покупки и мало пользуются карточными кредитами.