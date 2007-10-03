К борьбе с коррупцией надо подходить комплексно

На вопросы корреспондента «Аргументов неделi» отвечает секретарь орг­бюро президиума партии «Справедливая Россия» Михаил Старшинов.

– ПО СООБЩЕНИЯМ СМИ, в ближайшее время Совбез рассмотрит три концепции противодействия коррупции. Но вообще насколько, по-вашему, целесообразно создавать новые органы по борьбе с коррупцией? Не правильнее ли в таком случае упразднить массу уже существующих комиссий и советов, занимающихся этой проблемой?

– Актуализация этой темы в различных кругах общества, а также повышенное внимание к ней со стороны руководства страны не могут не радовать. Однако замечу, что содержательная сторона вопроса по-прежнему остается недостаточно проработанной. Действительно, в последнее время различных советов, комиссий и групп возникло великое множество, а эффекта от этого нет, количество не переходит в качество.

К борьбе с коррупцией нужно подходить комплексно, включая повышение зарплат бюджетников, неотвратимость наказания за превышение должностных полномочий, популяризацию государственной службы, совершенствование законов и правил, противодействующих процветанию взяточничества.

– Основные причины неуспеха в осуществлении госпрограмм люди связывают прежде всего с безответственностью региональной власти. Также называют бюрократические проволочки и коррупцию в сфере жилищного строительства. А какие причины, по-вашему, тормозят осуществление этих программ?

– Действительно, во многих случаях региональная власть проявляет безразличие к осуществлению социальных программ, в частности – по доступному жилью. Из-за этого реализация программы буксует, процент ее выполнения по-прежнему смешной. Сейчас, чтобы получить ипотеку, нужно собрать столько различных справок и документов, что человеку, который это сможет сделать самостоятельно, нужно медаль давать! Кстати, здесь же и дополнительные механизмы коррупции в органах, выдающих все эти документы. Я не говорю уже о реальной величине выплат по ипотеке, которая часто гораздо больше заявленной. Местные же власти вспоминают о программе накануне выборов: сделают показательный сюжет, помогут одной-двум семьям, и снова все забыто на четыре года.