//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Рекорд с политическим оттенком

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Рекорд с политическим оттенком
Финансовый гуру Алан Гринспен

 Решение президента Владимира Путина возглавить «Единую Россию» на выборах в Думу и хорошие биржевые новости из-за рубежа подняли российский фондовый рынок на новые высоты. В результате бурного 3%-го роста индекс РТС во вторник обновил исторический максимум, достигнув 2108 пунктов.

 БУМАГИ росли широким фронтом. Однако особенно хорошо себя показали акции банковского сектора: Сбербанк прибавил 3,8%, подорожав до 104,9 руб. за акцию, ВТБ – 2,5% (11,5 копейки). Великолепно выглядела «неф­тянка»: ЛУКойл вырос на 3,8%, «Роснефть» – на 2,9% (216 руб. за акцию), «Газ­пром» – на 3,7%.

 Как отмечают трейдеры, в бумагах отечественных компаний наблюдался массовый спрос от западных игроков. В связи с заявлением Владимира Путина у инвесторов начала появляться ясность относительно дальнейшей политической обстановки в стране, что подталкивает их к покупкам российских акций. Это видно и по оборотам. Во вторник объем торгов на классическом рынке составил почти 100 млн. долл., что в два раза выше обычного.

 Позитив усилили новости из Америки. Признанный финансовый гуру, бывший глава ФРС США Алан Гринспен высказал мнение, что финансовый кризис, вызванный проблемами в ипотеке, прошел наиболее острую фазу и скоро должен завершиться. Вдохновленные американские инвесторы загнали биржевой индекс Dow Jones выше 14 000 пунктов.

 На российском рынке рост, скорее всего, продолжится. «Ближайшая цель 2150–2160 пунктов», – говорит начальник аналитического отдела ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников. Этому поспособствуют высокие цены на нефть, держащиеся выше 80 долл. за баррель. А также, как отмечают аналитики банка UBS, возвращающийся аппетит инвесторов к рискованным активам.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Политика

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

"Можем "выдохнуть", - сенатор Косачев о процедуре обмена заключёнными

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил сообщение о завершении процедуры обмена между Киевом и Москвой заключёнными. По его словам, это первый шаг к выстраиванию диалога между странами.

//Политика

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Зеленский сказал, куда отправит освобожденных украинцев

Вернувшиеся домой украинцы пройдут реабилитацию. Они будут направлены в государственную клинику. Об этом заявили киевский омбудсмен Людмила Денисова и президент Украины Владимир Зеленский.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Задержан подозреваемый в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу сообщила о задержании подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//Общество

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин разработал для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

Минфин РФ разработало новый законопроект по пенсионному обеспечению россиян. Документ c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте» направлен на согласование в Минтруд.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский эксперт назвал США "увядающей сверхдержавой"

Американский профессор Азим Ибрагим заявил, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты перестали использовать имперские амбиции и больше не являются надёжными партнёрами стран НАТО. По его мнению, США начинает терять статус сверхдержавы.

//Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи

Врач-онколог назвал симптомы, сигнализирующие о раке головы или шеи. Незаживающая ранка на языке или расцарапанная родинка - повод обратиться к онкологу. Среди симптомов - нарастающая осиплость голоса.

//Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов, сообщил, что актриса готовится дать интервью в эфире одного из телеканалов. По словам Христова, о своем здоровье Заворотнюк расскажет в ближайшее время.

//Общество

На Сочи обрушился первый снегопад

На Сочи обрушился первый снегопад

В субботу, 7 сентября, стало известно, что первый снег выпал на одном из сочинских курортов. Согласно последним данным, речь идет о месте, которое расположено на высоте 2050 метров над уровнем моря.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская продемонстрировала "негламурный" наряд для сбора грибов

Яна Рудковская продемонстрировала "негламурный" наряд для сбора грибов

Бизнес-вумен и продюсер Яна Рудковская удивила своих поклонников необычным образом. Женщина, которая ведет гламурный образ жизни, позирует в костюме, подобранном специально для сбора грибов.

//В мире

Нидерланды пытались помешать Украине передать РФ "свидетеля" крушения МН17

Нидерланды пытались помешать Украине передать РФ "свидетеля" крушения МН17

В субботу, 7 сентября, стало известно, что Нидерланды вели переговоры на высшем уровне с Украиной с целью не допустить передачи России экс-командира одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимира Цемаха.

//Новости СМИ2

//В мире

Глава Пентагона посоветовал России вести себя "как нормальная страна"

Глава Пентагона посоветовал России вести себя "как нормальная страна"

Глава Пентагона Марк Эспер в рамках пресс-конференции в Париже посоветовал России вести себя "как нормальная страна". По мнению американского политика, только так РФ сможет добиться прогресса.

//В мире

СМИ: Борис Джонсон может оказаться за решеткой

СМИ: Борис Джонсон может оказаться за решеткой

В СМИ появились данные о том, что премьер-министр Британии Борис Джонсон готов, скорее, нарушить закон и не выполнить предписание парламента, чем допустить еще одно продление срока переговоров по Brexit.

//Интервью

Латвия: почему Россию вернули в ПАСЕ?

Латвия: почему Россию вернули в ПАСЕ?

На юбилейной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы девять стран, среди которых – и Латвия – потребуют объяснений у руководства председательствующей страны в ПАСЕ – Франции.

//В мире

На Украине наградили военнослужащих, которых освободили в России

На Украине наградили военнослужащих, которых освободили в России

Вечером в субботу, 7 сентября, стало известно, что на Украине состоялось награждение военнослужащих, которые были ранее задержаны российской стороной за незаконное пересечение морской границы.

//Экономика

Додон: Молдавия и Россия договорились о снижении цены на газ

Додон: Молдавия и Россия договорились о снижении цены на газ

Президент Молдавии Игорь Додон в субботу, 7 сентября, сообщил о достигнутой с российским президентом Владимиром Путиным договоренности о снижении цены на газ, который поставляется в республику.

//В мире

Источник рассказал, как Елизавета II запоминает всех людей на больших приемах

Источник рассказал, как Елизавета II запоминает всех людей на больших приемах

Каждый год королева Великобритании Елизавета II встречает тысячи людей на официальных мероприятиях. Стало известно, как глава семьи монархов запоминает, чем занимается тот или иной человек.

//Новости партнеров

//В мире

На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

На Мальдивах совершил аварийную посадку самолет с горящим двигателем

В главном международном аэропорту Мальдивских островов вечером в минувший четверг, 5 сентября, совершил аварийную посадку самолет А320 таиландского отделения бюджетной авиакомпании Air Asia.

//Непознанное

Новозеландские ученые рассказали, кем на самом деле может быть Лох-несское чудовище

Новозеландские ученые рассказали, кем на самом деле может быть Лох-несское чудовище

Группа экспертов из новозеландского Университета Отаго провела исследование и пришла к удивительному выводу. Ученые рассказали, кем на самом деле может быть знаменитое Лох-несское чудовище.

//В мире

Зеленский рассказал о "самом сложном за свое президентство" разговоре с Путиным

Зеленский рассказал о "самом сложном за свое президентство" разговоре с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 7 сентября, рассказал о самым сложном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным за все время своего президентства. Беседа состоялась 7 августа.

//В мире

Евросоюз надеется на поддержание динамики в отношениях РФ и Украины

Евросоюз надеется на поддержание динамики в отношениях РФ и Украины

Евросоюз надеется, что после состоявшегося ранее в субботу взаимного освобождения Украиной и Россией осужденных и задержанных граждан страны будут поддерживать данную динамику в отношениях.

//Политика

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского

Президент Украины проиграл градоначальнику спор. Мэр города Днепра пока сохраняет свой пост. А Зеленскому нужно научиться водить Камаз.

//В мире

Слон, гулявший по белорусской деревне, напугал людей

Слон, гулявший по белорусской деревне, напугал людей

Слон напугал жителей одной из деревень в западной части Белоруссии. В пресс-службе МВД страны вечером в субботу, 7 сентября, подчеркнули, что крупное животное находилось на свободном выгуле.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
2

В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым
3

Директор Анастасии Заворотнюк подтвердил, что актриса готовится дать интервью на телеканале в ближайшее время
4

На втором этапе Зеленский требует от России освободить рекетиров и террористов?
5

Самолёт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры