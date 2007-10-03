Почему возникает дефицит продуктов

Чем ближе выборы, тем беспокойней становятся россияне. То один, то другой регион охватывает беспокойство по поводу возможного дефицита продуктов питания в магазинах. Люди в панике сметают с полок сахар, масло, молоко.

ПЕРВОЙ «взорвалась» Калининградская область. Стоило местной прессе заикнуться о возможном подорожании сахара на европейских биржах на 40%, и калининградцы кинулись к прилавкам запасаться «белым порошком». Стоимость килограмма сахара подскочила до 31 руб. с обычных 15 рублей. А в местной розничной сети магазинов за четыре дня был скуплен весь месячный объем.

Другая вспышка произошла в Мордовии. За двое суток молочные продукты стали обременительнее для потребительских кошельков на треть. «Люди вообще отказываются понимать, почему наше мордовское молоко вчера вдруг подорожало на 15%, а сегодня еще на 15%», – возмущался глава республики Николай Маркушкин.

Солоноватый привкус жизни ощутило население Ярославля. Соль там выросла в цене с 5–6 руб. за пачку до 10 рублей. Примечательно, что реальных оснований для таких резких скачков цен нет. Например, сахар как у российских,

так и у европейских оптовиков не дорожал, оставаясь на уровне 580 долл. за тонну. Нет проб­лем с поставками соли и молока.

Причина – психологическая. Покупатель видит по собственному кошельку, что цены растут гораздо быстрее, чем официальные показатели инфляции. И при малейшем намеке на новый виток цен он быстро поддается панике.

Поясним. Власти обещают, что инфляция в этом году составит 8%. Но для населения этот показатель остается лишь голубой мечтой.

У большинства россиян две трети зарплаты уходит на еду. А хлебобулочные изделия с начала года подорожали приблизительно на 40%. Из-за двукратного роста стоимости семян подсолнечника вдвое «потяжелело» для кошелька подсолнечное масло. За ним неизменно подорожают маргарин и майонез. Растут цены и на мясо. «За сентябрь и август килограмм говядины у оптовиков прибавил 8 рублей», – рассказывает эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Роман Копоть.

Словом, декларируемые 8% инфляции – для нас с вами миф. Это видно и по ощущениям людей. Согласно опросу «Левада-Центра», россияне считают, что за полгода цены уже выросли на 25%. При этом мнения опрошенных различаются в зависимости от достатка: чем меньше получает человек, тем его персональная инфляция выше, поскольку он тратит деньги лишь на быстро дорожающие товары первой необходимости. По этой причине пенсионеры оценивают рост цен в 44%. Понятно, что эти люди будут использовать любую возможность купить дешевле, если известно, что завтра это станет дороже.

