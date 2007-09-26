ВТБ скупает акции

ИЗ ВНЕШНИХ факторов стоит отметить рост на азиатских биржах, а также новости из США, которые вселяют в игроков надежду, что Федеральная резервная система продолжит снижение учетной ставки. В России поддержку рынку оказывают реформа энергетики и банковский сектор. ВТБ дорожает несколько дней, причем даже когда другие компании дешевеют. Сейчас он стоит 12,1 копейки. По мнению аналитиков, это связано с тем, что банк начал скупку своих акций, чтобы поднять их выше цены размещения. «IPO ВТБ было объявлено как народное, поэтому власти перед выборами постараются добиться доходно­сти по этим бумагам, - говорит инвестиционный консультант УК «Метрополь» Елена Чернолецкая. - К концу года, по моему мнению, акция будет стоить 14,5 копейки».

В среду к полудню индекс РТС составил 2021 пункт, поднявшись на 0,6%. По словам Чернолецкой, в последние дни сентября он заберется еще выше - в диапазон 2030-2050 пунктов. Правда, помешать этому может сохраняющийся дефицит свободных денег у банков.