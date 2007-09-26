Первый «чиповый»

ДО СИХ пор у России были только устаревшие советские фабрики, выпускающие микросхемы по нормам 0,5 микрон. Это мировой уровень начала 1990-х годов. В следующем году зеленоградские заводы «Микрон» и «Ангстрем» освоят нормы 0,13-0,25 микрон, что сократит отставание до уровня 1997-2000 годов.

Новый завод должен свести технологический разрыв к нулю. Он будет выпускать чипы по нормам 0,065-0,045 микрон. Таким оборудованием обладает, например, лидер в производстве микропроцессоров - концерн «Интел».

Техническая начинка у российской кремниевой фабрики будет от французской компании STMicroelectronics. Строительство стартует в январе 2008 г., а линии заработают в октябре 2009 года. Стоимость проекта - 60 ­млрд. руб., из которых половину денег выделит государство. Большая часть продукции нового предприятия пойдет на экспорт. Крупным заказчиком также станет российская оборонка, остро нуждающаяся в современных отечественных микросхемах.