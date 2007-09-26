Первый «чиповый»
№ 39(73) от 26.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ДО СИХ пор у России были только устаревшие советские фабрики, выпускающие микросхемы по нормам 0,5 микрон. Это мировой уровень начала
Новый завод должен свести технологический разрыв к нулю. Он будет выпускать чипы по нормам
Техническая начинка у российской кремниевой фабрики будет от французской компании STMicroelectronics. Строительство стартует в январе 2008 г., а линии заработают в октябре 2009 года. Стоимость проекта - 60 млрд. руб., из которых половину денег выделит государство. Большая часть продукции нового предприятия пойдет на экспорт. Крупным заказчиком также станет российская оборонка, остро нуждающаяся в современных отечественных микросхемах.
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