Шоковая революция Саркози?

социально-экономической

ФРАНЦУЗ должен больше работать, чтобы больше получать!» - предвыборный лозунг президента. Сказано - сделано. Самый радикальный законопроект упраздняет 35-часовую рабочую неделю. Работодателям больше не придется платить огромные соцналоги за сверхурочную работу. По мнению хозяина Елисейского дворца, 35-часовая неделя не давала возможности работодателям расширять свой бизнес. На этот шаг президента Франции толкает замедление темпов роста валового внутреннего продукта. Если 25 лет назад Франция занимала 7-е место в мире по объему ВВП, то сегодня лишь 17-е.

«С 1 октября отменят соцналоги работодателям. Ведь сейчас с каждой тысячи евро выплаченной зарплаты работодатель отчисляет 650 евро налогов, - рассказывает бывший наш соотечественник, уже 6 лет живущий во Франции, Сергей Н. - Саркози заявил, что управляет страной, которая находится на грани банкротства. Якобы последние 25 лет бюджет страны дефицитный. Падающий доллар тоже бьет по экономике. У Франции по всему миру построены заводы. А это серьезно осложняет намерения президента увеличить ВВП. Оппозиция обвиняет его в том, что он берется за новые программы, не доведя до конца прежние».

Чтобы заставить людей работать, предлагается также сократить пособия по безработице. Это коснется тех, кто дважды откажется от предложенной работы. Лишившись работы, французы до сих пор не спешили искать новую - зачем? Если в течение 30 месяцев можно было получать 80% от прежней зарплаты. Из-за завышенного соцпакета Франция находится на 3-м месте по уровню безработицы.

Смирятся ли французы с пересмотром пенсионного законодательства? Социальные гарантии здорово их избаловали. Новшества больно ударят по госслужащим: транспортникам, энергетикам, работникам Банка Франции. Они могли на 10 лет раньше, чем работники других отраслей, выходить на пенсию. Теперь эти ограничения снимут. И бюджет сразу увеличится на 5 млрд. евро. Именно столько сейчас страна тратит на пенсии тех, кто досрочно выходит на заслуженный отдых.

«Не вполне справедливо выглядит норма, гарантирующая досрочную пенсию французским госслужащим ряда отраслей, - считает председатель Ко­ординационного совета объединений работодателей России Олег Еремеев. - Времена, когда государству нужно было привлечь квалифицированные кадры, миновали, а привилегии остались. Есть гораздо более «вредные» профессии, нежели «непыльная» работа госслужащего.

Во Франции, как и в других странах, из-за демографического кризиса обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста. Сейчас он составляет 65 лет».

В копеечку, то есть в евроцент, обойдется французам реформирование здравоохранения. Многие бесплатные медицинские услуги станут платными. Например, за рецепт каждого лекарства им придется выложить около 50 евроцентов, столько же надо будет заплатить за вызов «скорой помощи» и 2 евро за доставку в больницу.

Саркози - иммигрант во втором поколении. В его жилах течет только четвертая часть французской крови. Тем не менее, он обещает жесткие меры в отношении миграционной политики. Президент больше не собирается церемониться с нелегальными мигрантами. Ежегодно из страны будут выдворять по 25 тыс. человек. Те, кто захочет постоянно проживать в стране, должны будут сдать тест на знание французского языка. Тем, кто хочет воссоединиться со своими семьями, придется для начала доказать родство и сдать тест ДНК.