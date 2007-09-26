//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Горбуша уходит на дальний кордон

Изношенный флот выскребает все до дна

№ 39(73) от 26.09.2007 [«Аргументы Недели », Сергей КОЖИН, Владивосток ]

Горбуша уходит на дальний кордон
Лов горбуши у берегов Камчатки

 Президент В. Путин своим указом от 24 сентября преобразовал Федеральное агентство по рыболовству в Государственный комитет со статусом министерства. Все функции Минсельхоза в сфере использования водных биологических ресурсов переданы новому комитету. Руководство его деятельностью будет осуществлять Правительство Российской Федерации напрямую.

 Чтобы понять причины реорганизации российского рыбхоза, обратимся к итогам путины-2007 на Дальнем Востоке. Итоги сезона только усугубили проблемы последних лет, переведя их в разряд надвигающейся катастрофы.

«Золотая» наша рыбка

 2007 г. – нечетный. Если верить рыбацким приметам, на удачу в этом сезоне  рассчитывать нечего: в Магаданской обл. и на Камчатке объемы добычи лососевых резко сокращаются. Пока не радует и побережье Сахалина. И хотя ученые обещают, что горбуши – основной промысловой рыбы лососевых пород – на наш век хватит, тем не менее цифры не обнадеживают. За восемь месяцев этого года вылов тихоокеанского лосося в Дальневосточном бассейне составил 200 тыс. тонн. Это на 24 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2006 года.

 По оценкам экспертов, падение добычи лососевых напрямую связано с истощением промысловых запасов биоресурсов. Об этом российские рыбаки со своими иностранными коллегами говорили на II Международном съезде рыбаков, состоявшемся в сентябре во Владивостоке.

 По большому счету 7% мировых запасов водных биоресурсов на грани полного уничтожения. Из них лишь 1% способен к самовоспроизведению. Рыбаки считают, что пришло время бить в колокола. Если сегодня не заняться воспроизводством лососевых, то наши потомки будут изучать красную рыбу по иллюстрациям в Красной книге.

 – Ситуация аховая: слишком много рыбы переловили. А вылавливать надо ровно столько, сколько она может сама воспроизвести для следующих поколений. Современные орудия лова настолько эффективны, что не оставляют биоресурсам никаких шансов на выживание. Океан фактически выскребается до дна, –  рассказал «Аргументам неделi» президент Базы активного морского рыболовства (БАМР) Анатолий Колесниченко.

 На Дальнем Востоке есть все условия для увеличения популяции лососевых рыб за счет искусственного воспроизводства. Но если на Камчатке и Сахалине рыборазводные заводы стоят на каждой реке, то в Приморье таких предприятий всего два – Барабашевский и Рязановский. Причем построены они в местах, не совсем благоприятных для воспроизводства лососевых. К примеру, на реке Рязановке температура воды зимой не поднимается выше +4 градусов. А для полного счастья молоди лосося необходима температура +8 градусов. Чтобы создать рыбе нормальные условия, воду в речке подогревают! При таких колоссальных  энергорасходах красная рыба превращается в «золотую» со всеми вытекающими экономическими последствиями.  

 Кстати, в Приморском крае еще в 80-х и 90-х гг. прошлого века на маленькой речке Осиновой стояла экспериментальная база марикультуры, где был цех по выращиванию рассады морской капусты, а зимой здесь инкубировали икру лососевых рыб. Эксперимент превзошел ожидания: благодаря интенсивному кормлению молодь семы за год нагуливалась до полутора килограммов! В естест­венных условиях рыба за этот же срок едва набирала 15–20 граммов. В свое время технология выращивания молоди семы была утверждена «Дальрыбой» для внедрения в народное хозяйство.

 – Мы в год собирали до 3000 тонн товарной морской капусты. А сейчас все Приморье собирает не больше 400 тонн.
В былые времена в мелководную Осино­вую заходило на нерест до тысячи особей семы. Сейчас все это уничтожено. А на месте экспериментального цеха развалины, – разводит руками Валерий Бушуев, кандидат биологических наук, завкафедрой водных биоресурсов и технологии переработки Института по повышению квалификации работников рыбного хозяйства.

 В Приморье несколько раз планировалось строительство рыбозавода на реке Аввакумовке, куда заходит кета, но по неизвестной причине дальше идеи дело не сдвинулось. Между тем есть мнение, что рыбозаводы проблему исчезновения красной рыбы полностью не решат. Так как горбуша в отличие от кеты, семы, нер­ки, чавычи или кижуча не возвращается на нерест туда, где появилась на свет.

 К примеру, рыбаки с оркестром встречают ее на Камчатке, а она пошла на Сахалин! Или ждут на Курилах, а горбуша ушла на Камчатку. Поэтому прогнозировать ее миграцию и соответственно искусственное воспроизведение практически невыгодно. Какому хозяину захочется, чтобы выращенная им рыба на другой год зашла в речку к конкуренту?

ОДУ на нашу беду  
 
 ЕЩЕ одна весьма важная причина снижения добычи даров моря. Ужасающий износ рыбодобывающего флота, неспособного конкурировать с зарубежными коллегами. Около 68% рыболовных судов, бегающих под российским флагом, можно списать на лом.

 Сегодня объем резервов сырьевой базы Мирового океана, доступный для российского рыболовства, составляет около 11 млн. тонн. Бери, не хочу. А точнее, не могу! Российские рыбаки ушли из районов промысла, где в лучшие годы добывали до 5 млн. тонн рыбы. Рыбаки на съезде откровенно говорили, что под угрозой утрата Россией биоресурсного суверенитета. Прогноз неутешителен, если отечественный рыболовецкий флот в ближайшее время не начнет обновляться, то добыча рыбы в России к 2015 г. может сократиться как минимум на 20%. И цены на нее, соответственно, подскочат.

 Не обошлось на рыбацком форуме и без обсуждения пресловутых объемов общего допустимого улова (ОДУ). Многие рыбаки откровенно называли ОДУ тормозом  добычи тихоокеанских лососей. По некоторым данным, запасы сайры, сайки, кальмаров, а также отдель­ных биоресурсов  в экономической зоне России недоосваиваются в объеме около 1,5 млн. тонн именно из-за сдерживающей силы ОДУ.

 – Когда приняли ОДУ, жестко утвержденное в цифрах, то ввели инструкции и положения с рекомендациями, как его изменить в сторону увеличения в той или иной ситуации. Сделать это сложно, нужен посыл и нужна экологическая экспертиза. А путина идет 20 дней, и рыба ждать не будет, пока рыбаки получат добро из Москвы на ее добычу, – говорит председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей Тимошенко.  

 По его словам, нет причины волноваться, что прогнозы на улов лососевых не подтвердились ни в прошлом, ни в этом году. «Если прогноз оправдался на 50% – это уже хорошо». До введения ОДУ промышленники готовились к путине с запасом, на всякий случай: в полтора раза больше, чем надо, закупалось соли, горючего и прочей рыбацкой амуниции. С введением ОДУ плановые цифры общего допустимого улова стали завышать, чтобы не связываться с Москвой, если рыба вдруг пойдет или наоборот.

 – Нельзя говорить, что путина в этом году прошла плохо. К примеру, нерки к Камчатке подошло больше, чем ожидалось. Рыба идет, ее надо ловить, а ОДУ не позволяет! Поэтому мы сегодня добиваемся от Министерства сельского хозяй­ства отмены лимитирования добычи некоторых видов морепродуктов, – говорит г-н Тимошенко.    

 По мнению рыбодобытчиков, чтобы все встало на свои места и морепродукты появились на столе россиян, нужна законодательная база, которая бы отменила ОДУ. Об этом же российские рыбаки говорили еще год назад на своем первом съезде.

 Но до столицы их чаяния, видимо, еще не дошли, а красной рыбе Москва не указ.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политолог раскрыл единственную возможность завершить войну в Донбассе

Украинский политический эксперт Михаил Погребинский рассказал, какие действия необходимо предпринять Киеву, чтобы завершить войну в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Великая от Черного моря до Эгейского

Великая от Черного моря до Эгейского

В 80-е годы у нас в Старом Осколе было очень много болгар. Они по программе социалистической братской помощи занимались строительством. Ну как "занимались", получали две зарплаты, в Болгарии одну и в России вторую, и строили скажем так себе. Не лучше наших строителей. Но надо же было "кормить" чем то страны соцлагеря.

//В мире

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Семь реалистичных сценариев конца света обозначили в зарубежных СМИ

Обозначены семь реалистичных сценариев гибели человечества. Данные варианты перечислил журналист Брайан Уолш, который является автором книги «Последние времена: краткий справочник по Концу Света».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Экс-депутат Рады обнародовал документы о катастрофическом состоянии армии Украины

Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады, обнародовал документы Минобороны Украины, свидетельствующие о катастрофическом состоянии армии страны. Об этом рассказывается в публикации, появившейся в СМИ.

//Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Собчак и Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Приглашены 300 человек

Ксения Собчак и Константин Богомолов отпразднуют свадьбу с размахом. Знакомые режиссера рассказали, что в день свадьбы, ровно через неделю, в пятницу, 13, им пришлют СМС с адресом и временем.

//Непознанное

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, к которым придет счастье до конца 2019 года

Астрологи определили по звездам, какие пять знаков Зодиака могут стать необычайно счастливыми уже в ближайшие месяцы, до конца года.

//Футбол

Шотландия терпит поражение от России 1:2

Шотландия терпит поражение от России 1:2

Сегодня, 6 сентября 2019 года состоялся матч 5-го тура квалификации Шотландия — Россия, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Встречу обслуживает бригада судей из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом.

//Новости партнеров

//Общество

Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляции и как им противостоять?

Что такое манипуляция? Говоря простым языком, это вид общения, в котором используются управление и контроль над действиями другого человека. Как распознать манипулятора? Какими приемами он пользуется? И главный вопрос: какие способы борьбы с этим существуют? Ответы искала корреспондент «Аргументов Недели».

//В мире

В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов

В Берлине Porsche выехал на тротуар и насмерть сбил четверых пешеходов

Автомобиль марки Porsche в пятницу выехал на тротуар в Берлине и насмерть сбил четырех пешеходов. Согласно последней информации пожарной службы столицы Германии, среди погибших один ребенок.

//Новости СМИ2

//В мире

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об ошибки, которую совершали все его преемники. По мнению Кравчука, никто из последующих глав государства не принимал во внимание интересы всей страны.

//Общество

МВД предлагает изменить правила получения водительских прав разных категорий

МВД предлагает изменить правила получения водительских прав разных категорий

МВД России предложило изменить правила получения водительских прав разных категорий. Согласно последней информации, с этой целью были разработаны поправки в закон "О безопасности движения".

//В мире

Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ

Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ

На сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением Владимиру Зеленскому пройти тест на IQ, который позволяет получить количественную оценка уровня интеллекта человека.

//Общество

Подросткам могут позволить водить машину

Подросткам могут позволить водить машину

В МВД разработали поправки в закон, которые позволят несовершеннолетним, сдавшим экзамены в ГАИ, водить автомобиль в сопровождении опытного водителя.

//Происшествия

На месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье найдено тело погибшего

На месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье найдено тело погибшего

В пятницу вечером, 6 сентября, во время разбора завалов на территории обрушившегося здания бывшего детского лагеря в Московской области оперативные службы обнаружили тело погибшего гражданина.

//Спорт

Хабиб рассказал об ощущениях перед боем

Хабиб рассказал об ощущениях перед боем

Действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём самочувствии перед предстоящим боем с американцем Дастином Порье, который пройдёт Абу-Даби.

//Новости партнеров

//Общество

Путин поручил выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь

Путин поручил выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 6 сентября, заявил, что Владимир Путин поручил правительству выделить пострадавшим от паводка в Приамурье дополнительную помощь.

//Шоу-бизнес

Вдова Караченцова рассказала, как пережила смерть мужа

Вдова Караченцова рассказала, как пережила смерть мужа

Вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина рассказала о том, как пережила смерть мужа. Она призналась, что пережить утрату ей помогли разговоры с родные и близкие. Особенно об умершем супруге ей напоминают внуки.

//Шоу-бизнес

Ренату Литвинову раскритиковали за "плохую осанку" и растрепанную прическу

Ренату Литвинову раскритиковали за "плохую осанку" и растрепанную прическу

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова получила много критических комментариев после публикации нового снимка в социальной сети. Некоторые подписчики указали на "недостатки" знаменитости.

//Общество

Брянских школьников «осветили» к новому учебному году

Брянских школьников «осветили» к новому учебному году

В городе Жуковка Брянской области руководство двух школ решило «освятить» детей перед началом нового учебного года в соответствии с православными обычаями.

//В мире

В Австралии агрессивная сорока лишила ребенка глаза

В Австралии агрессивная сорока лишила ребенка глаза

В Австралии агрессивная сорока лишила ребенка глаза, когда тот играл в заповеднике Кларко. Родители шестилетнего Финна сообщили, что птица внезапно подлетела к мальчику и ударила его клювом.

//В мире

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной

Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Шотландия терпит поражение от России 1:2
2

Кравчук обвинил всех последующих президентов Украины в одной и той же ошибке
3

Пять признаков наступающего инсульта головного мозга перечислили специалисты
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

Юлия Ковальчук призналась, что у дочери может появиться братик или сестрёнка

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры