В России появятся новые автозаводы
№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Самый крупный проект у General Motors. Это создание совместно с группой ГАЗ недорогого автомобиля стоимостью 7–8 тыс. долл., а также выпуск новой модели Opel.
Кроме того, Isuzu будет собирать в России грузовики, а FIAT – легковые автомобили. Известны также планы корейской SsangYong по производству в России внедорожников. Остальные проекты находятся пока в разработке.
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