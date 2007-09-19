Доллар слаб как никогда
№ 38(72) от 19.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Но основная причина долговременного падения доллара – огромный и постоянно растущий дисбаланс в торговле с Китаем. По данным банка J. P. Morgan, он составил в июле 25 млрд. долларов. Для американских финансовых властей единственный способ хоть
Пока дисбаланс растет, доллар будет падать. Ни один аналитик не берется прогнозировать, когда Америке удастся выправить ситуацию. Для России не самая приятная новость – рубль продолжит укрепляться. А это, в свою очередь, может сказаться на конкурентоспособности уже нашей экономики.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес