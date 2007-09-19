В мире – дефицит топлива

ЦЕНЫ на нефть взяли штурмом очередной исторический максимум – баррель подорожал до 80,36 доллара. Спрос на «черное золото» растет, а мировые добывающие мощности практически на пределе. Так что подорожание топлива – долговременная тенденция. По данным Международного энергетического агентства, в 2008 г. мировое потребление нефти вырастет с нынешних 86 млн. до 88 млн. баррелей в сутки. Причем, даже

По прогнозу аналитиков банка Goldman Sachs, к концу нынешнего года баррель будет стоить 85 долларов. Цены подхлестнет отопительный сезон, начинающийся в северном полушарии. Кроме того, давление на рынок окажет Китай, объявивший о планах к 2010 г. увеличить свои стратегические запасы нефти с нынешних 2 млн. т до 12 миллионов.

В России это обернется ростом стоимости бензина. Единственный сдерживающий фактор – грядущие выборы президента. Власти постараются договориться с нефтяниками о «заморозке» цен на топливо до весны.