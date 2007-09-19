Силовая борьба

Нешуточная борьба за лидера российского машиностроения – концерн «Силовые машины» – подходит к концу. Федеральная антимонопольная служба не разрешила немецкой компании «Сименс» купить 30% россий­ского холдинга. Таким образом, он достанется владельцу «Северстали» Алексею Мордашову или хозяину «Русала» Олегу Дерипаске.

ИНТЕРЕСНО другое. Зачем вдруг олигархам понадобилось промышленное предприятие, не связанное с переработкой природных ресурсов да еще и приносящее сплошные убытки? Только за прошлый год потери составили 132 млн. долларов. Вроде бы холдинг заключает крупные экспортные контракты по всему миру. Однако от них одни разочарования. Так, задержали на полтора года поставку гидрогенераторов для египет­ской Асуанской ГЭС, пришлось платить огромную неустойку. Выиграли тендер на изготовление паровых турбин для Индии, однако из-за роста мировых цен на металл опять оказались в минусе.

Суть в том, что скоро на «Си­ловые машины» прольется «золотой дождь» из заказов от бурно растущего рынка отечественной энергетики. По прогнозам РАО «ЕЭС», до 2020 г. в России должно быть построено электростанций общей мощностью 180 ГВт, на что потребуется 250 млрд. долларов. Из этой суммы на оборудование для энергоблоков уйдет около 75 млрд. долларов. А «Силовые машины» являются однозначным лидером в отечественном энергетическом машиностроении. В концерн входят Ленинградский металлический завод, укомплектовывавший гигантскими турбинами советские гидроэлектростанции; питерская «Электросила», производящая турбогенераторы; Петербургский и Ка­луж­ский турбинные заводы. Поэтому, по оценкам аналитиков БД «Открытие», ему достанется до 70% новых заказов. Согласитесь, немалые деньги, учитывая, что сейчас годовая выручка «Силовых машин» составляет всего 580 млн. долларов. Хватило бы производ­ственных мощностей для выполнения контрактов.