Бурный рост

Взрывное воздействие вызвало решение ФРС США снизить учетную ставку на 0,5%. Такого не ожидали даже самые смелые эксперты. В результате американские биржевые индексы подскочили на 2,5–3%.

ЗА НИМИ последовал и российский фондовый рынок, поднявшись в среду к полудню на 2,8% до 1991 пункта. Больше всего подорожали акции банковского сектора, который долгое время был в опале. Сбербанк поднялся до 101 руб. за акцию (+3,8%), ВТБ – до 11 копеек (+3%). В фаворитах была и нефтянка. Бумаги «ЛУКойла» стоили 1988 руб. (+2,7%), «Роснефти» – 218 руб. (+1,6%).

Эйфория продлится еще некоторое время. «В ближайшее время должны покорить рубеж в 2000 пунктов по индексу РТС, – говорит аналитик ИК «Тройка Диалог» Надежда Утенкова. – Следующий уровень сопротивления – 2090 пунктов. Скорее всего, в течение недели рост продолжится до этой отметки». Впрочем, есть и сомнения. Начальник аналитического отдела ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников полагает, что оптимизм быстро иссякнет и рынок остановится на уровне в 2000 пунктов. «Банки по-преж­нему испытывают проблемы с ликвидностью. Да еще на носу налоговые выплаты. Так что свободных денег, которые могли бы сильно поднять акции, мало», – говорит аналитик.