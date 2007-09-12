Сибирь прирастет газом
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
МИНПРОМЭНЕРГО представило масштабную программу разработки газовых месторождений Сибири и Дальнего Востока. До 2030 г. на нее будут потрачены 2,4 трлн. рублей. Почти все средства предоставит «Газпром».
Сейчас исследовано всего 8% месторождений Дальнего Востока и Сибири. Хотя, по оценкам геологов, там находится половина газовых ресурсов страны, из которых 30% расположено на суше и 20% – на шельфе.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес