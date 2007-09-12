Сибирь прирастет газом

МИНПРОМЭНЕРГО представило масштабную программу разработки газовых месторождений Сибири и Дальнего Востока. До 2030 г. на нее будут потрачены 2,4 трлн. рублей. Почти все средства предоставит «Газпром».

Сейчас исследовано всего 8% месторождений Дальнего Востока и Сибири. Хотя, по оценкам геологов, там находится половина газовых ресурсов страны, из которых 30% расположено на суше и 20% – на шельфе.