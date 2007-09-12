Росстат тянется к тайнам предпринимателей

ГОСДУМА приняла в первом чтении закон, расширяющий полномочия Росстата. Если он вступит в силу, предпринимателей заставят сообщать службе статистики всю коммерческую информацию о своей деятельности.



Отказавшихся будут привлекать к административной ответственности. Создатели закона заявляют, что без него деловая статистика необъективна. Эксперты возмущены: нет никакой гарантии, что Росстат сумеет защитить полученную информацию и его базы данных не появятся на рынках.