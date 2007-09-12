Налоговая амнистия провалилась

ПОДВЕДЕНЫ промежуточные итоги налоговой амнистии. По данным Федерального казначейства, за пять месяцев россияне легализовали лишь 2,9 млрд. руб., перечислив в бюджет 13% от этой суммы – 400 млн. рублей.

Две трети платежей приходятся на Москву, на втором месте – с большим отставанием – Санкт-Петербург. Во многих регионах амнистия практически не состоялась. В Хакасии и Магаданской обл., например, поступления от легализации составили всего 170 и 100 рублей.

Главная причина неудачи амнистии – недоверие к государству. По закону, сведения об уплате декларационного платежа могут быть истребованы, например, правоохранительными органами. Вал проверок, который обрушится после этого на «сознавшихся», предсказать нетрудно.