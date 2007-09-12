ЖИРИНОВСКИЙ ФОРМУЛИРУЕТ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Олег ГРУЗДОВ ]
6 сентября 2007 г. в Москве в Доме Союзов прошла рабочая встреча
НА ВСТРЕЧЕ присутствовали посол Украины в России Олег Демин, председатель Национального Банка Украины Владимир Стельмах, представители Республики Беларусь, сотрудники МИД РФ и исполнительных структур СНГ, представители творческой элиты.
В своем выступлении зампредседателя Госдумы Владимир Жириновский фактически сформулировал принципы новой промышленной политики государства. Лидер ЛДПР начал со слов о необходимости упразднения НДС. Ввод этого налога в 1992 г. был большой ошибкой. НДС вводится тогда, когда наступает перепроизводство и нужно производство сократить. Сегодня этот налог – «удавка» на любой вид экономической деятельности. Также
Руководитель Международного центра «Сотрудничество» Константин Даценко подтвердил корреспонденту «АН», что работа по выработке новой промышленной политики России действительно ведется под эгидой его центра. Хотя, безусловно, сегодня этим занимаются и многие другие компетентные структуры. Но пока эта деятельность слабо координируема.
Так что реальных плодов и изменений в сфере промышленной политики простым россиянам ждать придется довольно долго. Если не случится чуда, обычного для современной российской политической жизни.
Завершилась встреча торжественным награждением. За успехи в сфере экономики награды получили зарубежные гости Евгений Пахилко (Беларусь) и Виталий Вербас (Украина) и
Словом, новая промышленная политика России тут же предъявила миру своих героев.
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