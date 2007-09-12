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«Живые» деньги для малого бизнеса

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

«Живые» деньги для малого бизнеса

Как вернуть деньги, когда магазин задерживает оплату товара? Для некоторых компаний, особенно маленьких, это может стать вопросом жизни и смерти. Кредит, чтобы «поддержать штаны», в такой ситуации они не получат. Однако можно воспользоваться новой банковской услугой с необычным названием «факторинг». В США и Европе на этой схеме держится 70% оборота розничной торговли. 

Утром – стулья, вечером – деньги

Что такое «факторинг»? Это – палочка-выручалочка из ловушек, в которую может угодить любая компания, продающая товар через розничные сети. Современный «ритейл» работает по формуле «утром – стулья, а деньги – через пару месяцев». Производитель отгружает магазину товар, тот продает его, а вырученную сумму возвращает с задержкой, которая может достигать 90 дней. Причем, чем крупнее торговая точка, тем большую отсрочку платежей она постарается «выбить» из партнеров. Чтобы разрубить этот гордиев узел, финансисты придумали факторинг.

Фактор роста

Начиная с 1998 года рынок факторинга в России ежегодно удваивается. В 2006 году он достиг объема в 290 млрд. руб., а в нынешнем перевалит за 600 млрд. руб.

Схема работает так: вы поставляете товар в магазин, а расплачивается с вами банк. Все последующие платежи от магазина идут на погашение вашей задолженности перед банком.

Словом, за свои «стулья» вы сразу получаете «живые» деньги, решая проб­лему с отсрочкой. Однако банк помогает предпринимателям не бесплатно. За пользование деньгами он начислит 16% годовых. Плюс банки берут плату за обработку документов (20–100 руб. за каждую бумагу) и комиссию за администрирование (0,5–1% от суммы). Кроме того, услуги банка облагаются 18% НДС.

Размер денежных выплат по факторингу может достигать 90% стоимости товара, отгруженного в магазин. Остальные 10%, за вычетом комиссии, продавец получает после того, как торговая точка полностью расплатится.

Насколько это дорого?

Оправданна ли переплата? «Во многих случаях – вполне», – уверена эксперт финансового агентства «Учет. Налоги. Право» Марина Астахова. Она подсчитала для нас, во что обойдется факторинговое обслуживание суммы в 100 тыс. рублей. При отсрочке платежа в 90 дней получилось, что банк заберет около 4,5 тыс. рублей, включая все комиссии, дополнительные сборы и НДС. Переплата за день обслуживания получается всего 0,04%.

Добавим, что факторинг в России постоянно дешевеет. Это прямое следствие усиливающейся конкуренции. Сейчас четыре крупнейшие факторинговые компании («Еврокоммерц», «Промсвязьбанк», «Петрокоммерц» и Национальная факторинговая компания) контролируют более 80% этого рынка. Но на него постоянно выходят новые крупные игроки (например «Газпромбанк» и «Банк Москвы»), постепенно размывающие долю «большой четверки».

Банки готовы распахнуть двери далеко не перед каждым клиентом. Они потребуют выполнения нескольких условий. Во-первых, с момента регистрации бизнеса должно пройти не меньше года – так банкиры страхуются от мошенничества с использованием фирм-однодневок. Во-вторых, у поставщика должно быть несколько клиентов, а максимальная отсрочка платежа не должна превышать 120 дней. В-третьих, оплата за товар – только через безналичный расчет. Банки не хотят оказаться замешанными в нелегальных финансовых схемах.

Что будет, если магазин задержит оплату? В российской деловой практике это не редкость. Факторинг может решить и эту проблему. Называется услуга «факторинг без регресса». Если магазин не расплатится вовремя, аванс возвращать не надо. Деньги из торговой точки будет «выбивать» банк или страховая компания. Этот вариант факторинга обходится дороже на 1,5–3% от суммы оборота. Но многие компании, особенно мелкие, охотно переплачивают за безопасность

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