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Чубайс отпустил рубильник

Как олигархи поделили энергетику

№ 37(71) от 12.09.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Чубайс отпустил рубильник

 Завершился первый этап реформы электроэнергетики. Из государственной монополии РАО «ЕЭС» полностью выделились ОГК-5 и ТГК-5 – две компании, производящие электроэнергию. Скоро то же самое случится с остальными 20-ю холдингами, владеющими электростанциями. А к середине 2008 г. исчезнет и само РАО. Однако бесхозной отрасль, обеспечивающая страну светом, не останется – львиная доля российской энергетики будет принадлежать олигархам и иностранным корпорациям. Они уже решили, кому что достанется.

Справка «АН»

 В ХОДЕ реформы небольшие электростанции были объединены в 14 территориальных генерирующих компаний (ТГК), крупные – в 6 оптовых генерирующих компаний (ОГК), а из гидроэлектростанций была образована ГидроОГК.

Великолепная четверка

 НОВЫХ энергетиков страны назвать нетрудно. Они засветились во многих сделках по слиянию и поглощению. Только на четыре компании: «Газпром», «Сибирскую угольную энергетическую компанию» (бизнесмены Андрей Мельниченко и Сергей Попов), «Комплексные энергетические системы» (Виктор Вексельберг) и «Норильский никель» (Владимир Потанин и Михаил Прохоров) – придется 36% всей российской энергетики.

 Самым крупным игроком станет «Газпром». Он уже контролирует компанию «Мосэнерго», которая сейчас называется ТГК-3. А вскоре должен получить более половины акций ОГК-2 и ОГК‑6, чьи станции разбросаны по всей России. Кроме того, газовый концерн планирует объединиться в борьбе за электростанции с «Сибирской угольной энергетической компанией» ­ (СУЭК). Тогда империя пополнится кузбасской ТГК‑12 и енисейской ТГК‑13. Все это позволит «Газ­прому» и СУЭКу, по оценкам аналитика ИК «Брокеркредитсервис» Ирины Филатовой, завладеть четвертой частью энергетики.

 Особенно сильные позиции картель будет иметь в европей­ской части России. В объединенной энергосистеме Центра ему достанется 32%. Значительное влияние получит в энергосистеме Сибири – около 24%. А также закрепится на Дальнем Востоке, где будет производить 21% электроэнергии.

 «Электрическая» власть «Газпрома» усилится, если в сентябре ему удастся приобрести акции ТГК-1, снабжающей электричеством Ленинградскую область. Тогда газовый концерн получит более 50% энергомощностей Северо-Запада. «В регионе может возникнуть угроза монополизации рынка электроэнергии», – отмечает Ирина Филатова.

Аргумент эксперта

 Начальник управления по контролю и надзору в сфере элект­роэнергетики и ТЭК Федеральной антимонопольной службы России Александр Пироженко:

 - Опасность слияния «Газпрома» и СУЭКа заключается в возможности влиять на условия поставок не только газа, но и угля. А это основные виды топлива для электростанций. Объединенная корпорация фактически будет задавать правила межтопливной конкуренции. Поэтому антимонопольная служба считает создание «монстра» слишком опасным не только для развития топливно-энергетического комплекса, но и для российской экономики в целом.
 Энергетика постепенно отходит от системы регулирования цен: уже до 15% электроэнергии продается и покупается на оптовом рынке по свободным ценам. Со временем эта доля вырастет до 100%. Соответственно возрастут риски нерыночного ценообразования.
 Если антимонопольная служба определит, что резкий рост стоимости электроэнергии связан с действиями какого-либо участника рынка, то мы будем проводить расследование.

 Третьим «электрическим» гигантом станут «Комплексные энергетические системы», чья доля составит 7,5% от всей российской энергетики. Компания будет стремиться получить контроль в ТГК-5, -6, -7 и -9. Это территория Средней Волги и Урала.

 «Норильскому никелю», замыкающему лидирующую четверку, отойдет часть мощностей Сибири и Центра (ОГК-3) и электростанции Читы, Бурятии (ТГК-14). Его кусок пирога оценивается аналитиками в 5% энергетики.

Немцы в Сибири

 ДОВОЛЬНО крупными владельцами российских электростанций станут иностранцы. Примечательно, что поведут они свою экспансию с Сибири. Так, немецкий концерн хочет поучаст­вовать в приватизации энергосистемы Тюмени (ТГК‑10). «Это очень перспективный регион, поскольку крупным неф­тяным компаниям, работающим в этом регионе, требуется все больше электроэнергии», – рассказывает аналитик БД «Открытие» Ксения Елисеева.

Итальянская компания Enel купила блокирующий пакет ОГК-5, объединяющую ГРЭС в Ставропольском крае, Тверской и Свердловской областях. Скоро докупит и остальные акции. А финский концерн Fortum приобрел долю в электростанциях Северо-Запада.

 По всей видимости, жесткая схватка произойдет за ОГК-4, имеющую станции в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. На нее есть два претендента: «Сургутнефтегаз», который поставляет попутный газ на Сургутскую ГРЭС-2, и «Русал», заинтересованный в источниках электроэнергии для своих заводов.

 Нефтяной компании ­«ЛУКойл» по душе юг России. Там у нее сосредоточены перерабатывающие мощности, нефте­хранилища. Поэтому компания Ва­гита Алекперова подбирается к ТГК-8, включающей стан­ции Куб­анской, Волгоградской, Аст­раханской энергосистем.

 Словом, уже сейчас ясно, кому отойдет почти половина российской электроэнергетики.

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