Фондовый рынок: летний штиль

ОБВАЛ акций на прошлой неделе опять оказался ложным. Рухнув до 1219 пунктов, индекс РТС начал осторожно восстанавливаться и уже отыграл половину падения. «Была только паника, в которой люди пытались сберечь деньги», – рассказывают брокеры. Избавлялись от бумаг в основном иностранные инвесторы, а наши держались, как партизаны.

Иными словами, о ценах, достигнутых в конце снижения, еще полтора месяца назад инвесторы могли только мечтать. Поэтому и начались осторожные покупки. «А из-за чего падать? Нефть дорогая, развивающиеся рынки успокоились, металлы тоже не падают», – говорит аналитик ИК «Атон-Лайн» Дмитрий Голубков. В результате, «Газпром» за неделю подорожал на 17%, «Сургутнефтегаз» – на 17%, Сбербанк – на 12%. Но лучше всех «выстрелило» РАО «ЕЭС», прибавив в весе 31%. Глава холдинга Анатолий Чубайс очередной раз заручился поддержкой реформы энергетики у президента В. Путина. На этом фоне российскими электростанциями заинтересовались такие иностранные гиганты, как итальянский энергетический концерн Eni.

Еще одна неожиданность последних дней – «Ростелеком», который подорожал на 20%. Государственные мужи заявили о переносе приватизации связной отрасли на более поздний срок, и, казалось бы, инвесторы должны были сбывать эти бумаги скорее прочь. Ан нет. Говорят, их скупает кто-то из высших правительственных чинов, обладающий секретной информацией.

Вместе с тем бурного роста и больших прибылей ожидать в ближайшее время не стоит. Сил на это уже не осталось. «Рынок пришел к согласию на этих ценах», – говорит аналитик «Газпромбанка» Михаил Зак. «Лето – традиционно сонный период, – поддерживает его Дмитрий Голубков. – И если ралли будет, то начнется оно, скорее всего, осенью». По мнению экспертов, индекс РТС к концу года поднимется до 1700–1800 пунктов.