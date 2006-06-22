Нам любые дороги дороги

Запланированные параметры



ОБЩИМ местом стала фраза Гоголя про две беды России. Проблему дорог, похоже, начали решать. С трассы Москва–Петербург. Федеральное дорожное агентство («Росавтодор») готовит документацию. Прежде всего платная дорога сократит расстояние между двумя столицами до 670 километров. Проложить ее собираются в обход населенных пунктов южнее автомагистрали «Россия». Средняя ширина – 8 полос, ближе к Москве – 10, в Новгородской и Тверской обл. – 6. Средняя скорость движения по хайвею составит 150 км/час.

Стоимость проекта оценивается в 240 млрд. (!) рублей. Примерно половину этой суммы выложит государство, остальные деньги должны предоставить частные инвесторы. По стоимости проезда решение пока не принято. Глава «Росавтодора» Олег Белозеров считает, что водители легковых автомобилей будут платить от 50 коп. до 1,5 руб. за километр на различных участках трассы. Для грузовиков – до 4 рублей. По словам г-на Белозерова, окупится дорога за 17 лет.

Строительство планируется начать в будущем году. К 2011-2012 гг. трасса должна

быть готова полностью. Главными участками автомагистрали считаются два, примыкающие к Москве и Петербургу. Московский соединит столицу и аэропорт Шереметьево, питерский – город на Неве и Тосно.



Дорога «съест» фонд



ИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО фонда уже фактически выделили около 26 млрд. рублей. Дорога же стоит 240, из которых 120 нужно собрать государству. А весь Инвестфонд составляет 70 млрд. рублей, причем финансировать из него нужно несколько проектов. Получается, что деньги фонда пойдут на дорогу в течение пяти лет подряд. Значит, другие проекты недополучат денег.

Далее. Если поделить 240 млрд. на 670 км, получится, что каждый метр стоит 360 тысяч. Это более 10 тыс. евро, или 13,5 тыс. долларов. Такие цены сравнимы с германскими. Там метр стоит 15 тыс. «зеленых». А вот с российскими несравним. К примеру, пермская скоростная автомагистраль стоит 17,5 млрд., в то время как ее длина 450 километров. Сравнение с 240 млрд., запланированными на весь проект платного автобана Москва–Питер, впечатляет.

Но нужна ли эта дорога? Сей­­час пробки есть на дороге Москва–Петербург только до Шереметьево. Далее ­движение свободное. Трасса не сказать, что хорошая, но почему не вложить деньги в ее ремонт? Сто­имость будет намного меньше.

Да и вообще, неужели в стране нет более важных вещей, чем платная дорога между двумя столицами? К примеру, на национальную программу «Доступное и комфортное жилье» тратится 110 млрд. рублей. Дорога стоит дороже.

Как в Европе

ПЛАТНЫЕ дороги распространены в Европе и США. Давно существуют во Франции, Италии, Испании. Относительно недавно появились в Греции, Португалии, Турции, Швейцарии и Австрии. Несколько лет назад такие трассы возникли почти во всех странах Восточной Европы. Из крупных европейских стран долго держалась Германия. Но с 2005 г. там стали брать плату за проезд по некоторым дорогам с грузовиков. А вот в Великобритании, Швеции, Финляндии, Дании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Норвегии и Люксембурге все автомагистрали бесплатные. Британцы, норвежцы, датчане, шведы берут деньги за проезд по некоторым тоннелям и мостам.