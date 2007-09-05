Зерно не пустят за рубеж
№ 36(70) от 05.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
За лето пшеница на мировых биржах подорожала в разы. Причины – увеличение производства биологического топлива и резко выросший спрос на продовольствие в Азии.
В погоне за прибылью экспортеры стараются вывезти из России как можно больше зерна. В результате внутри страны пшеница уже подорожала до 6 тыс. руб. за тонну. Если экспорт продолжится в тех же объемах, до конца года цена на хлеб вырастет на 20%, прогнозируют аналитики.
Как считают в Минсельхозе, ограничение экспорта зерна – единственная возможность остановить рост цен на хлеб. По мнению противников проекта, эта мера ударит по российскому сельскому хозяйству. Зерно начнет дешеветь, и крестьяне опять понесут убытки.
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