Теневой Минпром
№ 36(70) от 05.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Руководителя корпорации будет назначать лично президент. Таким образом, «Рособоронэкспорт» и его «дочки» больше не будут отчитываться перед правительством РФ. А главное – «Ростехнологии» получат право не раскрывать сведения о своей деятельности, в том числе о прибыли. Главой могущественной структуры, скорее всего, станет Сергей Чемезов.
Новый холдинг объединит не только оборонные, но и гражданские предприятия, в частности «АвтоВАЗ» и крупнейшего в мире производителя титана
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