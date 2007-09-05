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КИТАЙЦЫ ПЛАНИРУЮТ ЗАДАВИТЬ ВСЕХ

№ 36(70) от 05.09.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ, фото автора ]

КИТАЙЦЫ ПЛАНИРУЮТ ЗАДАВИТЬ ВСЕХ
Гордость Британии. Made in China

Автомобильная выставка в «Крокус-Экспо» «Интеравто-2007» во многом разочаровала большинство ее посетителей. Потому что гранды мирового автомобилестроения проигнорировали Москву. По традиции, они «осчастливливают» российских автолюбителей раз в два года, в дни Московского международного автосалона. А так как площади «Крокус-Экспо» ни в чем не уступают женевской или детройтской выставочным площадкам, «свято место пусто не бывает». Там, где могли бы стоять «форд», «ягуар», «вольво», «мерседес» и БМВ, вольготно расположились китайские автопроизводители.

 Южнокорейские «киа» и «хенде» и американцы из «Дженерал Моторс» лишь слегка разбавили китайскую гегемонию – премьер у них не было.

Пляски вокруг авто

 Производителей автохимии, автокомплектующих и аксессуаров почти нет – сплошные перекупщики. И китайские фирмочки с труднопроизносимыми названиями. Борис Ремнев, руководитель Департамента клиентского обслуживания Delfin group, поделился наблюдением: «На прошлом автосалоне за китайцами было очень любопытно наблюдать. Они расталкивали всех локтями, со всех сторон фотографировали запчасти, агрегаты, любые новинки. Теперь те же китайцы спокойно сидят у своих стендов, демонстрируя все то, что пытались потрогать и подержать в руках год назад, – сделали!» У этих ребят сейчас другие проблемы – как защитить свою продукцию от не менее предприимчивых соплеменников. Те «на коленке», без должного технического контроля, подделывают и так полулегальные запчасти, агрегаты и аксессуары официальных производств Поднебесной.

 Дикое зрелище – в одном павильоне, почти по соседству расположились 2 (два!) стенда знаменитой фирмы BOSCH. Отгадать и выяснить, кто из них настоящий, а кто не очень, невозможно. Но их представители посматривали друг на друга довольно злобно.

 Именно в дни работы «Интеравто» и «Мотор Шоу», произошла странная история. Дружно, ровно на 50% подскочили отпускные цены абсолютно на все аккумуляторные батареи. Налицо сговор производителей и крупных оптовиков. Автошины тоже подорожали, но на «пристойные» 7–8%. Производители объясняют это модернизацией производства и все более дорогим сырьем и энергией.

 Крупные компании-производители автокомплектующих, автокосметики, моторных масел, которые от участия в таких выставках ждут расширения своего бизнеса, жалуются: «Настоящих, серьезных, клиентов нет. Одни и те же лица, все давно друг друга знаем».  

 Превзошли себя демонст­раторы возможностей аудиотехники. Там, где располагались эти «монстры звука», говорить было невозможно. Какофония мелодий, рев басов. Как на восточном базаре – кто кого перекричит. Рекордсмен Sound Wagon – звуковая платформа мощностью 76 тыс. 400 ватт (76,4 кВТ)! Для сравнения, рок-группы в зале средней руки не используют усилители мощностью более 10 киловатт – опасно для здоровья.

Азия отакует

 МАШИНЫ из Китая до последнего времени стабильно «проваливались» на краш-тестах. А безопасность у потребителей из США и ЕС стоит на первом месте. Да и качество сборки, детали и интерьеры не выдерживали никакой критики. Зато россияне из «непривередливых» с удовольст­вием берут «много машины за маленькие деньги».

 «Отака» – это название одной из многочисленных китайских легковушек, собирается в Свердловской области. Сомнительный дизайн, посредст­венные характеристики. Может, поэтому «отака», а не «атака»? Но китайцы показали и довольно любопытные машины с почти европейской внешностью. Внешне очень симпатичен хетчбек Vita. Ностальгию по 90-м годам прошлого столетия можно утолить, полюбовавшись на точную копию «мицубиси-паджеро» под громким названием Leopard («леопард»). Как утверждали на стенде, это «настоящий» «мицубиси», все сделано по лицензии. Но двигатель подкачал – 125 «бензиновых» лошадиных сил для тяжелой машины явно маловато. Максимальная скорость 140 км/ч устроит лишь самого флегматичного водителя.

 Интересна судьба знаменитой англий­ской марки MG. Ее перекупили китай­ские бизнесмены, и теперь под легендарной эмблемой на дорогу выезжает не только родстер TF, но и полноценный седан MG‑7, ранее всем известный как Rover 75. Его на Западе за характерный дизайн называли «маленьким «ягуаром». Эти модели, само собой, будут поставляться в Россию.

 Стоит обратить внимание на продукцию иранского автопрома. «Саманд» ­(Samand) – очень старательно выполненная перелицовка замечательного ­«Пежо‑405». Эта модель «пежо» до сих пор считается эталоном по управляемости. Французы сняли с производства 405-ю модель еще в далеком 1996 г., продали компании Iran Khodro оснастку и сборочную линию. Тесное сотрудничество иранцев с «пежо» продолжается по сей день. Иранские машины защищены от коррозии не хуже предшественников – оцинкованы полностью, вплоть до крыши. Двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра современные, также французской разработки, и потому хорошо знакомы российским сервисменам. Это большой плюс для автомобиля малоизвестной в автомире марки. Хотя, на мой взгляд, старичок «Пежо-405» со стороны выглядит гораздо породистее, у него чище линии. Зато «саманд» довольно грозно смотрится в гаишной раскраске со спецсигналами. И цена вполне демократичная. За 350 тыс. руб. покупатель получает почти все, а доплатив еще 30 тыс. – вообще ВСЕ.

Наши обороняются

 НАСТОЯЩАЯ премьера, правда, для внутреннего пользования все же состоялась. ГАЗ продемонстрировал давно ожидаемого наследника – Siber («сайбер»). Трудно назвать премь­ерой автомобиль, который в США выпускается с 2000 года. Дизайнеры постарались придать ему фамильные черты родной «Волги», так что морда у «нового» лимузина Горьковского автозавода очень даже наша. Донору чуть удлинили кузов, обеспечив дополнительный простор пассажирам задних сидений, усилили подвеску. В остальном – это Chrysler Sebring («крайслер себринг»), включая всю линейку двигателей, что может быть и совсем неплохо. Американские машины прекрасно переваривают 92-й бензин, обеспечивают достойный комфорт. По слухам, линию для его сборки уже смонтировали в Нижнем Новгороде, а кузовные детали будут ввозить из-за океана. Первые серийные «сайберы» появятся в марте будущего года. В планах – 20 тыс. машин в следующем и 40 тыс. автомобилей в 2009 году. Ну а вообще производство рассчитано на 100 тыс. автомобилей в год. Самая «простая», в базе, машина будет стоить 18 тыс. долларов. С двигателями V-6 и автоматическими коробками передач цена не может быть ниже 25 тыс. долларов. К слову, это достойная, и главное, «большая», в смысле размеров, альтернатива сверхпопулярным японцам – «мазде 3» и новому «мицубиси лансер». В «топовых» комплектациях их цена сопоставима с «сайбером».

 Волжский автозавод вновь поделился планами, показал «Проект С». Это уже не макет, как в прошлом году, а, по словам вазовцев, практически готовый автомобиль. Машина пока успешно преодолевает серию краш-тестов, пассивная безопасность обещает быть на уровне 5 звезд. Но вот беда – путь новинок от дизайнерских эскизов до конвейера на АвтоВАЗе долог и тернист. Только в 2010 г. можно ждать появления «Проекта С» в автосалонах. И, как чаще всего случается с продукцией из Тольятти, поблекшей внешностью. В угоду производ­ственникам, для которых чем проще, тем лучше, конструкторы и дизайнеры уродуют соб­ственные творения. Иначе бы на конвейере не продержался почти 40 лет шедевр ВАЗ-2101 («копейка») и ее последующие реинкарнации в виде «пятерок», «шестерок», «семерок»…

 Еще удивила Chevrolet NIVA («шеви нива»). Ценой. С «опелевским» двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 125 л.с. «Джи Эм – АВТОВАЗ» предлагает этот компактный внедорожник за 549 тыс. рублей. «Нива» явно влезла в чужой ценовой сегмент рынка, где надо конкурировать с китайскими джипами брутальной внешности. Китайцы за эти деньги под завязку набиты всеми мыслимыми опциями и куда крупнее по габаритам. 

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