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Сколько кризисов может выдержать Россия

№ 36(70) от 05.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Сколько кризисов может выдержать Россия
 Пена на мировых финансовых рынках начинает оседать. А вместе с этим приходит спокойствие в российскую экономику. Однако многим непонятно, почему проблемы американского домовладельца заставляют беспокоиться российского жителя хрущевки. «АН» докапываются до сути.

 

 В НЕ СВОЙСТВЕННОЙ для себя роли «успокоителя» выступил тот, с чьей подачи возник не один конфликт в мире. Президент США Джордж Буш в обращении к гражданам объявил о готовности правительства помочь рядовым американцам с низкими доходами. По его словам, незадачливые домовладельцы смогут продлить срок кредитования и получить налоговые льготы при выплате задолженности. Это позволит тем, кто сегодня не способен расплатиться с банками, сохранить свое жилье. Позитива добавили и слова председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который сказал: «События на финансовых рынках могут иметь широкие экономические последствия, и ФРС должна их учитывать». Инвесторы расценили его заявление как готовность главного финансового регулятора оказать помощь при ухудшении ситуации.

 Правда, при этом Буш предупредил, что в задачи правительства не входит спасение спекулянтов или тех, кто приобрел дом, который не может себе позволить.

 Несмотря на последнюю ремарку, по финансовым рынкам быстро распространился оптимизм. Биржевые котировки стали расти, а дефицит денег пошел на убыль. Так, за день американский фондовый индекс поднялся на 1%, российский – на 2,1%.

Заговор?

 ВПРОЧЕМ, до полного разрешения кризиса еще далеко. А пока волны, вызванные ухудшением погоды на мировых финансовых рынках, продолжают подмывать российские берега. Например, породили слухи о том, что некоторые банки приостанавливают выдачу ипотечных кредитов. Тем временем, большинству россиян совершенно не понятно, почему проблемы американских домохозяек отражаются на выдаче кредитов в России, падении цен на акции российских предприятий? И почему вновь в воздухе завитало вызывающее беспокойство слово «кризис»?

 Некоторым видятся в этом происки масонов, другие верят в тайный сговор сильных мира сего. Однако надо признать, что Россия, еще недавно ютившаяся на международных задворках, стала частью глобальной экономики. Вместе со всеми ее достоинствами – доступ к рынку капитала, широкие возможности торговли – мы получили и недостатки: когда лихорадка в одной части света отражается в другой, а общее замедление экономического роста не позволяет надеяться на экономическое чудо в отдельной стране.

 Аналогию можно провести с политикой – размещение Штатами радаров в Польше вызывает общий виток напряженности, заставляя больше всего беспокоиться такие крупные страны, как Россия. Желание Косово стать самостоятельной страной бьет по целостности всех многонациональных государств.

 Финансовые рынки – тоже система сообщающихся сосудов, в которой ипотечный кризис в США запустил масштабную цепную реакцию. Деньги выводятся отовсюду и вкладываются в американские казначейские облигации, считающиеся самыми надежными бумагами. Дешевеют акции, в том числе и российские, банки перестают доверять друг другу, компаниям становится трудно брать кредиты, растет общий дефицит денег. Только за первую неделю волнений из мировой финансовой системы было «вынуто» около 220 млрд. долларов. Не исключение – Россия: по данным Центробанка, всего за две недели, с 10 по 24 августа, из страны «сбежало» 9,2 млрд. долларов.

 Отток капитала вызывал у нас необычайный спрос на «зеленый», в результате которого началось падение рубля. Чтобы погасить ажиотаж, Центробанку пришлось щедро «поливать» рынок долларами из золотовалютных резервов.

 Лихорадит и отечественную банковскую систему. Как объяснил первый зампред Центробанка Геннадий Меликьян, российские банки слишком много занимают за границей. Их внешний долг превысил 100 млрд. долларов. Причем некоторые банки в погоне за дешевыми западными деньгами перешагнули опасный уровень, сформировав из иностранных средств более 30% своих пассивов. Теперь им особенно тяжело.

Запас прочности

 ЕСЛИ бы не вмешательство американских властей, ипотечный кризис мог пойти на новый виток. Аналитик по международным рынкам ИК «Атон-Лайн» Инга Фокша рисует такую спираль. Понесшие убытки американские корпорации уже уволили 18 тыс. человек, в процессе конфискации находится 180 тыс. домов. Ухудшение ситуации на рынке труда и жилья наносит удар по карману американского потребителя – «священной корове» бизнеса. 70% ВВП Америки держится на потреблении. Падение продаж еще больше уменьшает доходы компаний, заводы которых раскиданы по всему миру. Нарастает общее недоверие среди инвесторов и банков. Повышаются процентные ставки по кредитам. Бизнесу становится труднее занимать деньги на развитие. Остывает вся глобальная экономика. «Но такой вариант я исключаю, – успокаивает Инга Фокша. – Власти всерьез озабочены ипотечным кризисом и не допустят его эскалации».

 Но больше радует другое – в отличие от 1998 г. Россия встретила шторм во всеоружии. Золотовалютные запасы на рекордных уровнях, Стабфонд даже не распечатывали. Центробанк действует решительно и оперативно. У банков дефицит денег – в систему срочно влили около 500 млрд. руб., доллар растет – масштабными интервенциями вернули его на прежнее место. Не первый год действует система страхования вкладов, и россияне не бегут изымать деньги из банков при первых негативных новостях. Словом, запас прочности еще на пару ипотечных кризисов.

 И самое главное – ровно работает реальный сектор экономики. «Промышленность продолжает расти. Причем лидирует обрабатывающий сектор, – говорит аналитик Центра макроэкономического анализа и кратко­срочного прогнозирования Владимир Сальников. – Проблемы на финансовых рынках могут затруднить кредитование реального сектора. Но для этого должны произойти большие потрясения».

Алексей КРАШАКОВ

Аргументы экспертов

 ПРЕЗИДЕНТ Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян:

 – Эта проблема назревала давно. Идет сложная, многослойная игра, связанная с преобразованиями на валютных рынках. Евро вытесняет доллар. Однако американ­ские деньги, по сути, являются политической валютой и держатся за счет интересов многих стран. Сегодня снижение стоимости доллара вылилось в проблемы ипотечного рынка США.

 Однако линейно переносить проблемы американцев в Россию неправильно. Совершенно разные ситуации: там ипотечный рынок развивается десятилетиями, и его размеры превышают 1 трлн. долл., у нас он находится в зачаточном состоянии, наши банки пока еще достаточно требовательны к клиентам.

 В прогнозы обвалов и крушений я не верю. Есть небольшой отток спекулятивного капитала. Но почему бы не посчитать эту ситуацию за благо: ведь экономика очищается от рисков, связанных с «горячими» деньгами?

 Заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков:

 – Однако Банк России имеет внушительные золотовалютные резервы – свыше 400 млрд. долларов. В Стаби­ли­за­ционном фонде накопилось более 3 трлн. рублей. Поэтому у федеральной власти есть все инструменты, чтобы нивелировать негативное влияние. Кроме того, крепость российской экономики поддерживают внутренние ресурсы. Затевается ряд крупных федеральных проектов: строительство дорог, портов, развитие авиации. Банкам есть куда вкладываться, и есть для этого деньги.

 Нестабильность на мировых рынках продлится максимум полгода. Власти США уже приняли ряд шагов для решения проблемы. И перед грядущими президентскими выборами в Америке можно не сомневаться, что правительство Буша не допустит разрастания кризиса.

 

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