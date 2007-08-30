«Доллар» превратится в «дей»

ВОЛНЕНИЯ на финансовых рынках, вызвавшие сильные колебания ведущих мировых валют, заставили экономистов заговорить о регулировании глобальной экономики. Это может привести к появлению новой валюты, основой которой станут доллар, евро и йена. Ее окрестили «дей». Правда, случится это нескоро. Например, нобелевский лауреат по экономике Роберт Манделл считает, что мир придет к единой денежной единице не ранее 2040 года.

«Введение такой валюты было бы желательным для мировой экономики. Валютные рынки стали очень волатильными, что создает много рисков для производителей, – говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. – Однако на пути к ее появлению возникнет ряд проблем. Странам, в том числе и США, придется поступиться частью своих суверенитетов в сфере экономики и выполнять общие требования при проведении финансовой политики, как, например, происходит в государствах ЕС. Согласятся ли они пойти на это?

И еще одно «но». Когда власти проводят неправильную политику по отношению к своей валюте, то страдает население только этой страны. Ошибка в мировых масштабах приведет к более плачевным последствиям.

Тем не менее, если мир будет двигаться в сторону интеграции мировой торговли, то на создание единого валютного пространства уйдет 20–30 лет».

Бизнес-словарь

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ – изменчивость курса валюты или цены акции на бирже. Отражает, насколько сильно курс может подняться или опуститься за короткий промежуток времени.