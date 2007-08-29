Банки «будут плодиться» по всей России
№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
РОССИЙСКОЕ правительство одобрило законопроект, по которому банкам разрешается открывать офисы в регионах, где не зарегистрированы их филиалы. Изменения внесены в статью 22 закона о банковской деятельности.
На сегодняшний день банки должны получать дополнительную лицензию для работы в каждом регионе страны. Из-за этого миллионы жителей Севера и Дальнего Востока фактически не имеют доступа к их услугам. По данным Центробанка, на 100 тыс. россиян приходится всего 11 банковских офисов, в то время как в странах ЕС – более 50.
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