//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

«Северсталь-авто» начинает производство микроавтобусов Fiat

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]

 КОМПАНИЯ «Северсталь-авто» начинает выпуск Fiat Ducato, микроавтобусов грузоподъемностью до 1,8 тонны. Начало производства намечено на декабрь 2007 года.

 Начальная цена Fiat Ducato россий­ской сборки составит 18 тыс. долларов. Будут производиться две модификации: грузовой фургон и пассажирский автобус. По оценкам компании, стоимость обслуживания Ducato на треть ниже российских аналогов.

 В планах «Северсталь-авто» – выпускать по 75 тыс. машин в год. Если они реализуются, считают эксперты, новый микроавтобус может серьезно потеснить конкурентов внутри страны

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Общество

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

//В мире

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Опасные для Белоруссии последствия отказа от интеграции с РФ предсказал аналитик

Белоруссию защитит от реализации украинского сценария только полная интеграция с Российской Федерацией. Такую точку зрения в телевизионном эфире высказал политический эксперт Юрий Городненко.

//В мире

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Уволенный Зеленским украинский дипломат назвал условие нового Майдана в Киеве

Украинский дипломат Роман Бессмертный, ранее уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, назвал условие нового Майдана в стране.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Куда вам еще один выходной?

Куда вам еще один выходной?

Когда эта тему только начали обсуждать в Сети, ожидая от аудитории какого-то адекватного отклика, подумалось, что все это шутка, ведь в реальности такого не бывает.

//В мире

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы администрации Киева

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что кабмин направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии

Известная актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с представителями СМИ после появления слухов о раке мозга. Звезда не стала опровергать информацию о своей болезни.

//Здоровье

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь способов снизить вероятность появления в организме злокачественного образования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

//Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице. Примадонна показала фотографию, которая объясняет её слова.

//Новости партнеров

//Происшествия

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Во вьетнамском Хошимине турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. Отмечается, что местные жители просто наблюдали за молодым человеком, не предложив помощь.

//Происшествия

В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

В Новой Зеландии перевернулся автобус с китайскими туристами

Автобус с 23 китайскими туристами перевернулся в Новой Зеландии. В результате ДТП некоторые люди погибли и многие получили ранения. Об этом сообщило посольство КНР в Новой Зеландии.

//Новости СМИ2

//Общество

Мединский: комикс для тех, кто плохо умеет читать

Мединский: комикс для тех, кто плохо умеет читать

Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии Московской международной книжной выставке-ярмарке высказался о своём отношении к комиксам. По его словам, они ориентируются только на детей.

//В мире

В Нью-Йорке стартует неделя моды

В Нью-Йорке стартует неделя моды

Нью-йоркская неделя моды, первое в череде четырех главных событий в индустрии дизайна одежды, открывается в среду. Показы коллекций сезона весна-лето 2020 продлятся до 11 сентября.

//Происшествия

Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Названы имена двух лётчиков, тела которых были обнаружены в Ставропольском крае после крушения учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта.

//Политика

В России призвали Запад не искажать исторические факты

В России призвали Запад не искажать исторические факты

МИД Российской Федерации призвал Запад прекратить искажать исторические факты. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

//Общество

Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

Главный козырь армии России в случае начала конфликта с Соединенными Штатами – войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом говорится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.

//Экономика

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в среду, 4 сентября, заявил, что Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд.

//Новости партнеров

//Здоровье

Россиян могут обязать следить за здоровьем на законодательном уровне

Россиян могут обязать следить за здоровьем на законодательном уровне

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил законодательно закрепить за россиянами ответственность следить за своим здоровьем. Он заметил, что многие люди предпочитают игнорировать регулярные медосмотры.

//В мире

Британский правоохранитель предупредила об угрозе появления всемирного полицейского государства

Британский правоохранитель предупредила об угрозе появления всемирного полицейского государства

Комиссар лондонской полиции Крессида Дик заявила, что необходимо жестко регламентировать этические вопросы использования правоохранителями таких технологий, как робототехника и искусственный интеллект.

//Общество

Поклонская отреагировала на заявление МИД Болгарии

Поклонская отреагировала на заявление МИД Болгарии

Депутат госдумы Наталья Поклонская дала свою оценку антироссийского выпада болгарских дипломатов. "Только невежда и провокатор может усомниться в решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы".

//Общество

Хакамада посоветовала позволять себе лениться на работе

Хакамада посоветовала позволять себе лениться на работе

Ирина Хакамада в соцсети рассказала подписчикам, как ей удаётся справляться с усталостью от работы и профессиональным выгоранием. По словам бизнес-тренера, в любой работе должно быть место для лени.

//Общество

Загадочное озеро нашли российские ученые с помощью интернет-карты

Загадочное озеро нашли российские ученые с помощью интернет-карты

Новосибирские ученые нашли загадочное озеро в соседнем Алтайском крае. Водоем находится в шести километрах от деревни Столбово. Изначально неизвестный объект специалисты разглядели с помощью Google Maps.

//В мире

Украину предостерегли по поводу концентрации власти у одного человека

Украину предостерегли по поводу концентрации власти у одного человека

Неправительственная международная организация Transparency International предостерегла Украину, обратив внимание на то, что большая часть власти в стране оказалась в руках одного человека.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Заворотнюк не опровергла слухи об онкологии
2

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Супруги актеры Анна Легчилова и Игорь Бочкин стали показывать фото своего маленького сына
5

Не воевали - не победили

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры