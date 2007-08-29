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Деньги пошли в лес

Лесоперерабатывающая отрасль на пороге масштабных инвестиций. Пора столбить пустующие ниши

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Алексей КРАШАКОВ ]

Деньги пошли в лес

 Весной государство сделало шаг для стимулирования деревообработки внутри страны, повысив таможенные пошлины на вывоз круглого леса. И уже летом в лесной отрасли прогремела крупнейшая сделка: американский концерн International Paper приобрел за 650 млн. долл. половину компании «Илим Палп», являющейся лидером в российской лесопромышленной отрасли.

 ПЕРЕРАБОТКА леса внутри страны становится все более привлекательной для инвесторов. Однако, как отмечают эксперты и бизнесмены, введение пошлин – лишь первый шаг, на котором государство не должно останавливаться. Чтобы у нас появилась глубокая переработка, нужен комплекс мер, включающий изменение налоговой, тарифной, инвестиционной и лесной политики. А перспективных вариантов развития лесного бизнеса – масса. Вот некоторые из них.

Деревянная Россия

 В ИЮЛЕ в небольшой поселок Новомирский в Ростовской обл. съехалось множество высокопоставленных персон: министр сельского хозяйства, губернатор области, депутаты Госдумы. Причиной пристального внимания важных персон стали обычного вида опрятные двухэтажные домики. Однако «обычные» они только на первый взгляд. Сделаны дома не из кирпича, а из дерева по технологии панельного деревянного домостроения. Поселок был построен всего за три месяца. Ключи от коттеджей получили молодые сельские специалисты. Как рассказывает представитель Ассоциации деревянного домостроения Дина Ромашкина, новая технология в скором времени может стать массовой для России, и к 2010 году половина нового жилья будет строиться из дерева. Уже сейчас в нацпроект «Доступное жилье» включена подпрограмма «Деревянное домостроение».

 Впрочем, технология деревянного строительства не совсем новая – такие домки строятся в Финляндии, Швеции, Австрии, Германии и других странах Европы. Ее достоинства: дешевизна, быстрота, экологичность. По словам Дины Ромашкиной, продажная цена квадратного метра в России составляет около 14 тыс. рублей. Пока возводятся строения площадью 96 и 169 кв. метров. Однако можно делать и трехэтажные дома с несколькими подъездами.

 Технология строительства такова. Каркас состоит из досок толщиной 4,5 на 22 мм, которые с двух сторон обкладываются OSB-плитами, изготовленными из древесной стружки, или сэнд­вич-панелью. Межплиточная полость заполняется утеплителем. В качестве фундамента на сухих почвах используется насыпная песчаная подушка, на болотистых – ленточный фундамент или бетонная плита. Примечательно, что на строительную площадку поступают цельные блоки, которые изготавливаются на специальных деревянных домостроительных комбинатах.

 Деревянные дома рассчитаны не только на регионы с теплым климатом, но и на северные территории. Например, Ленинградская обл. является одним из лидеров по объемам деревянного домостроения: ежегодно там вводится 175 тыс. кв. м такого жилья.

 А перспективы рынка огромны. Поэтому неудивительно, что в России уже работает около 40 «деревянных» ДСК. Та же упомянутая корпорация «Илим Палп» собирается создать специальное подразделение. «Для этого наши лесоперерабатывающие предприятия выделяются в отдельную структуру», – рассказал «АН» исполняющий обязанности директора по связям с общественностью группы «Илим» Артем Савко.

Своя бумага

 ОТ ВОПРОСА, что высокока­чественное можно было бы производить из леса, вице-президент Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Анатолий Черновол даже начинает кипятится: «Да у нас нет ни одного предприятия, производящего легкомелованную бумагу! Хотя на ней печатаются все журналы. Ежегодно Россия завозит из-за рубежа более 300 тыс. тонн.

 Чтобы построить комбинат, необходимы инвестиции в размере 1 млрд. долларов. Наши лесопроизводители пока таких денег не накопили. Кроме того, возвести комбинат – это еще полдела. Как правило, у нас их следует строить где-нибудь в тайге. Поэтому придется прокладывать дорогу, вести линию электропередачи, да и социалку на себя брать».

 Однако государство пока не похоронило идею строительства целлюлозно-бумажных комбинатов. Например, весной Минпромэнерго отказалось пойти на поводу у издателей журналов и полиграфической продукции, требовавших отменить ввозные пошлины на импортную бумагу. Позиция министерства – нужно развивать собственное производство. Сейчас в правительстве разрабатываются решения о порядке отбора инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предпочтение будет отдаваться предложениям по глубокой переработке древесины, в том числе производст­ву бумаги. Для привлечения инвесторов государство готово предложить льготы.

Деньги на отходах

 РОССИЙСКОЕ лесопильное производство по западным меркам – чудовищно неэффективно. Лесопилки завалены кучами никому не нужных опилок. Однако для некоторых бизнесменов – это отнюдь не повод для беспокойства, наоборот – источник прибыли. Прямо на территории хозяйства устанавливается оборудование, которое спрессовывает лесные отходы в аккуратные топливные брикеты, или пеллеты (гранулы).

 Древесные брикеты, иначе называемые евродрова, используются для сжигания в домашних каминах и печах, а также в котлах центрального отопления. В Европе они имеют очень широкое распространение. 30‑килограммовые упаковки запросто продаются в супермаркетах. По теплотворной способности евродрова схожи с углем, но при сгорании выделяют в 15 раз меньше золы. И в отличие от обычных дров обеспечивают постоянство температуры на протяжении 4 часов.

 Для изготовления топливных брикетов могут использоваться не только опилки, но и горбыль, обрезки досок, кусковые отходы, балансы лиственных и хвойных пород. В зависимости от мощности оборудования фирмы-изготовителя инвестиции в такой проект оцениваются сумму от двух до нескольких десятков миллионов долларов. Но зато при грамотно организованном сбыте, в том числе и за рубеж, затраты окупаются за 2 года. «На сегодняшний день в Европе существует колоссальная потребность в биотопливе», – очерчивает перспективы редактор журнала «Лесной эксперт» Елена Бутник.

Лесной газ

 НЕОБЫЧНЫЕ способы использования лесного сырья предлагают ученые. Так, сотрудники Нижегородской государст­венной сельскохозяйственной академии и компании ННПФ «АМиСК» считают перспективным направлением развития лесопромышленного комплекса технологию термохимической переработки древесины с целью получения газообразного топлива. По их расчетам, в России образуется ежегодно 41 млн. кубометров древесных отходов, из которых можно получить 82 000 ГВт электроэнергии.

 Для газификации подойдет любое древесное сырье: тонкомерная древесина, ветви, сучья, горбыли, срезки, опилки. Получаемый газ можно использовать для питания дизель-генераторов. При сравнении с работой на природном газе его мощность снижается всего на 26%. По данным ученых, из одного кубометра древесины получается 1500 кВт-час электроэнергии. Чья стоимость равноценна 2700 руб., хотя затраты на кубометр древесины составляют всего 170 рублей.

 Подобные газогенераторы могут применяться в удаленных труднодоступных районах России, где отсутствует центральное газоснабжение и затруднен завоз жидкого топлива. А также для экспорта в страны Южной Америки, Африки, не имеющие собственных углеводородов.

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