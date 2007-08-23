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Итальянцы хотят распахать Россию

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

 Иностранные тракторы рвутся в российское село. О планах открыть у нас собственный завод объявил уже третий за последние три месяца зарубежный производитель таких машин. Вслед за итальянской Landini и канадской Buhler к нам засобирался концерн Case New Holland, принадлежащий группе Fiat.

 Но российские конкуренты уверены, что эти заявления – только прикрытие. В действительности иностранцы не заинтересованы в местном производстве. Они хотят поучаствовать в разделе бюджетного пирога, получив карт-бланш на доступ к государственным программам модернизации села.

 «ИНОСТРАННЫЕ производители сельхозтехники регулярно озвучивают планы по размещению мощностей в нашей стране. Но реально за последние семь лет производ­ство открыл только германский Klaas, да и тот собирает в Краснодарском крае всего 600 комбайнов в год», – объясняет представитель отраслевой ассоциации «Союзагромаш» Максим Шорохов.

 Неспешность иностранцев объяснима – завозить тракторы в Россию выгоднее, чем производить их на месте. Если таможенные пошлины на легковушки доходят до 60%, то пересекающие границу тракторы дорожают лишь на 5–15%. Что же тогда заставляет зарубежные компании вновь и вновь заявлять об открытии местного производства? Они беспокоятся, что не попадут к разделу лакомого пирога.

 «Союзагромаш» оценивает россий­ский тракторный рынок в 6 млрд.  руб. в год. Спрос растет рекордными темпами. По данным Минсельхоза, на полях страны трудятся 572 тыс. тракторов, но это лишь 64% от реальной потребности в таких машинах. Дефицит огромен, поэтому отечественный рынок сельхозтехники увеличивается почти так же стремительно, как и автомобильный.

 Как и на гражданском направлении, продажи тракторных иномарок бурно растут, а вот «нашемарок» – оставляют желать лучшего.

 Правда, на этом аналогии с рынком легковушек заканчиваются. В прошлом году российские аграрии приобрели 28,5 тыс. тракторов. Западным компаниям досталась 25% контрактов. Отечественной была только каждая пятая машина, а вот каждая вторая – белорусского производства.

 Продажам изделий Минского тракторного завода очень помогает то обстоятельство, что они наряду с отечественной техникой включены в федеральные программы поддержки села. Государст­венное ОАО «Росагролизинг», с бюджетом 27 млрд. руб., предлагая крестьянам на льготных условиях приобрести новые машины, не делает разницы между тракторами Владимирского, Кировского или Минского заводов.

 Но остальные иностранные компании в федеральную лизинговую программу не приглашают. Попасть туда можно, только перекрасившись в цвета российского флага. Именно так намерена поступить Landini, которая начнет выпуск своих тракторов под маркой КАМаз на мощностях татарского предприятия.

 Что касается Buhler, то он стал российским в прямом смысле слова. Стагнирующий бизнес канадского предприятия выкупил отечественный производитель комбайнов – «Ростсельмаш».

 Позиции Buhler выглядят лучше, чем у других компаний. Машины Case New Holland сильны в нише легких тракторов мощностью до 200 лошадиных сил. Поэтому он, как и Landini, выпускающая технику мощностью до 150 л.с., станет прямым конкурентом изделиям «Минского завода».

 Но, учитывая, что Белоруссия дотирует своего производителя, едва ли итальянцы смогут предложить лучшую цену.

 У Buhler же в ассортимент входят агрегаты мощностью до 535 лошадиных сил. Это именно те машины, в которых особенно нуждается наше сельское хозяйство. «Использовать тяжелые тракторы с большой мощностью крестьянам гораздо выгоднее. Они могут тянуть широкозахватные комплексы, быстрее обрабатывая поле, экономя горючее и время механизаторов», – объясняет Максим Шорохов.

 По оценке «Союзагромаша», на мощные тракторы приходится половина спроса. Это самый быстрорастущий сектор. Но ни российские, ни белорусские заводы таких машин почти не выпускают.

 Поэтому, если у нас и появится крупное производство иностранных тракторов, то, скорее всего, это будет именно мощная техника. Пока основным претендентом на трон выглядит Buhler. Возможно, довести свои изделия до ума с помощью иностранного партнера сумеет «Кировец». Аналитики не исключают и вероятности появления у нас сборочного производства нового мощного игрока, такого как John Deer или Caterpillar. В любом случае, можно не сомневаться, что перед продукцией такого предприятия немедленно распахнутся «ворота» лизинговой программы.

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