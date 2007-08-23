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Уронили еще и рубль

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

 После решения Федеральной резервной системы США понизить учетную ставку для банков, кредитующих ипотеку, глобальный финансовый рынок немного успокоился. Однако иностранные инвесторы продолжают выводить средства из России, что отзывается снижением стоимости российских акций. Во вторник индекс РТС упал на 1% до 1821 пункта.

 УХОД иностранцев сказывается даже на курсе рубля. Продавая российские активы и покупая на эти деньги государственные облигации США, зарубежные инвестбанки создали большой спрос на доллар: его курс вырос до 25,9 рублей. Чтобы не дать «зеленому» подняться выше, Банку России пришлось выбросить на биржу 3 млрд. долларов.

 «Ситуация остается непредсказуемой. На фондовом рынке наблюдается сильная волатильность: котировки могут совершать сильные движения, как вверх, так и вниз, – рассказывает аналитик ИК «Тройка Диалог» Надежда Утенкова. – Среди важных событий стоит отметить данные по безработице в США, которые выйдут в четверг, и пятничные данные о продажах жилья». По мнению аналитика ИГ «Вельдега» Юлии Афанасьевой, индекс РТС в ближайшие дни будет находиться в пределах 1800–1900 пунктов.

 Несмотря на нестабильную ситуацию, некоторые инвестиционные компании советуют выборочно покупать подешевевшие бумаги. «Фундаментально акции действительно находятся на привлекательных уровнях. Однако вопрос в том, насколько еще может просесть рынок», – предостерегает Надежда Утенкова.

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