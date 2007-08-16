//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Силиконовая тайга

Россия заработает на экспорте компьютерных программ 1,6 млрд. долларов

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

Силиконовая тайга
Тяжела и неказиста жизнь простого программиста

В нынешнем году российский рынок информационных технологий (ИТ) преподнес несколько сюрпризов. Три года назад аналитикам казалась несбыточной мечта о том, что экспорт программ достигнет 1 млрд. долларов в год. Планка пройдена: по прогнозу ассоциации «Руссофт», в 2007 году продажи «софта» за рубеж принесут 1,6 млрд. долларов. А общий объем рынка информационных технологий достиг 12 млрд. долларов. Но самой большой неожиданностью стала такая тенденция. Российские программисты постепенно переходят от разработки «полуфабрикатов» по заказу зарубежных компаний к созданию собственных продуктов. Годовой объем мирового рынка информационных технологий – 4 трлн. долларов. Это больше, чем зарабатывают все мировые производители легковых автомобилей, и сопоставимо с объемом рынка нефти. Однако вершину «информационного олимпа» делят страны «Большой семерки», которым достается значительная часть доходов. И нас там пока не ждут. Россия соперничает с Индией и Китаем за гораздо более скромный пирог, который оценивается в 60 млрд. долларов в год. Это рынок офшорного программирования. Крупные западные корпорации охотно заказывают разработку компьютерного «софта» компаниям из стран третьего мира. По аналогии с офшорными зонами схему называли «офшорным программированием». Львиная доля таких заказов перепадает индусам, которые первыми среди развивающихся стран построили собственную Силиконовую долину в городе Бангалор. В прошлом году труд офшорных программистов принес Индии 35 млрд. долларов. Успехи китайцев скромнее: они заработали 4,7 млрд. долларов. Россия старается не отставать. Мы прочно держим третье место, наращивая экспорт на 30% в год, но конкуренты растут быстрее – на 40–60%. Их основное преимущество – низкие цены. Доля зарплаты в себестоимости компьютерных программ колеблется от 30 до 80%. А заработки программистов в России достигли европейского уровня. По данным консалтинговой компании NeoIT, в нынешнем году средняя годовая зарплата специалиста, занятого офшорными разработками, в нашей стране достигла 30 тыс. долларов в год, тогда как в Индии платят 9 тыс. долларов, в Китае – 7 тыс. «Отечественным компаниям становится все сложнее конкурировать на международном рынке, – отмечает президент группы компаний IBS Анатолий Карачинский. – Например, в прошлом году западные заказчики, ранее работавшие с Россией, наняли 10 тысяч программистов на Украине. В результате наша экономика недополучила 200 млн. долларов». Но есть и другое мнение. Нет ничего плохого в том, что сейчас российским программистам приходится искать новые ниши. Выгоднее всего продавать собственные программы. В ассоциации «Руссофт» приводят такие цифры. Офшорным программированием в России зарабатывают на жизнь более 500 компаний. У самых крупных обороты достигли 40 млн. долларов в год. Например, за рубежом продаются электронные словари и системы распознавания текстов компании Abbyy, инновационные переводчики Ectaco, компьютерные утилиты Acronis и системы виртуальной реальности Pa­rallel Graphics. По данным «Руссофта», в прошлом году доля «готовых» программ в российском экспорте возросла с 18 до 25%. «Рост вызван тем, что для малого и среднего бизнеса этот рынок постепенно закрывается, – считает президент «Руссофта» Валентин Макаров. – Поэтому они естественным образом переходят в нишу разработки готовых программ». В 2006 году у 44% компаний, входящих в ассоциацию, уже появились собст­венные офисы продаж в США. 21% компаний открыли представительства в Германии, Австрии и Швейцарии. Проблема вовсе не в качестве россий­ских продуктов. Наша школа программирования по-прежнему одна из лучших в мире. Но нужно активно заниматься продвижением программ, а маркетинг пока что не самая сильная сторона российских компьютерных компаний.

Офшорным программированием в России занимаются 500 компаний. У самых крупных оборот составляет 40 млн. долларов.

«Например, в Японии продажи долго не шли. Пять лет мы как заведенные посещали все местные выставки. Выход – ноль, ни одной копии не продали. Японцы смотрят, улыбаются, говорят, что интересно, кивают головой – и все», – жалуется экс-генеральный директор компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. Впечатляет пример новосибирской компании «Новософт», сделавшей ставку на бурно развивающийся рынок «софта» для мобильных телефонов. Компания создала первую в мире программу, позволяющую обмениваться мгновенными сообщениями через сотовые трубки. Другое приложение научили управлять бытовыми приборами с мобильного телефона. В 2001 году эти продукты получили главный приз за инновации на всемирном GSM-конгрессе в Каннах. Программы лицензировали крупнейшие западные сотовые операторы. Сейчас штат «Новософта» вырос до 1,5 тыс. человек. Владимирская компания Инреко ЛАН создала программу управления данными по заказу Гарвардского университета. «Они молодцы. Сначала убедили Гарвард, что права на технологию должны остаться у них, а сейчас не без успеха продвигают продукт по всему миру», – радуется президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович. Иными словами, создавать программы, нужные потребителю, мы научились. Теперь надо освоить технологию их продаж.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Предсказан ответ Российской Федерации в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//В мире

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Решение отменить мораторий на продажу земли приведет к появлению на Украине мафиозных группировок с опытом работы на этом рынке в Латинской Америке. С таким прогнозом выступил политолог Сергей Марков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

В интернет-СМИ напомнили о пророчестве ясновидящей Гунхильды Смелхус о причине Третьей мировой войны. Смелхус предсказала, что новый глобальный конфликт произойдет не из-за политических игр ведущих держав.

//Музыкальный подарок

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

В музыке всего 7 основных нот, неудивительно, что прослушивая какую-либо мелодию, мы непроизвольно вспоминаем другую. По теории вероятности как не располагай эти 7 нот и полутона между ними, вариации ограничены. Но, порой, можно услышать практически идентичные песни. Плагиат?

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//В мире

Мэр французского города оштрафован за матриархат

Мэр французского города оштрафован за матриархат

Во Франции оштрафован мэр города Бург-ан-Бресс за то, что в его административном аппарате количество женщин во много раз превышает количество мужчин. Сумма штрафа составила порядка 90 тысяч евро.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Собчак вместе с мамой купила две квартиры в центре Москвы

Собчак вместе с мамой купила две квартиры в центре Москвы

Ксения Собчак вместе со своей мамой Людмилой Нарусовой приобрела две квартиры и два парковочных места в элитном жилом комплексе в центре столицы. Сообщается, что апартаменты обошлись женщинам в несколько сотен миллионов рублей.

//Здоровье

Повышающие вероятность образования раковой опухоли привычки назвали эксперты

Повышающие вероятность образования раковой опухоли привычки назвали эксперты

Эксперты в области здравоохранения обозначили привычки, которые повышают риск развития онкологических заболеваний. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся в интернете.

//Новости СМИ2

//Происшествия

На Ставрополье разбился штурмовик Су-25УБ

На Ставрополье разбился штурмовик Су-25УБ

В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ. К счастью, два летчика успели катапультироваться, а инцидент произошел в безлюдном месте, сообщили во вторник в Министерстве обороны.

//Жаркое из блогов

Главная причина обстрелов ДНР и ЛНР

Главная причина обстрелов ДНР и ЛНР

Ну, что, продолжим вчерашнюю тему? Напомню, новый командующий ООС - боров Кравченко, ввел премии укровоякам за уничтожение солдат армии ДНР и ЛНР и уничтоженную военную технику https://cont.ws/@taksist1964/1...

//Общество

Познер назвал "своего рода уродами" советских людей

Познер назвал "своего рода уродами" советских людей

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что советский режим отрицательно повлиял на людей, сделав их «своего рода уродами». По его словам, всему виной главная идея СССР.

//Жаркое из блогов

Ну, тупые!

Ну, тупые!

Мне очень нравится, как реагируют "специалисты" на новости о новых российских производствах. Причем, что характерно, тут в экстазе сплетаются и навальнятки, и коммунисты и украинцы! Т.е., перевожу на русский - все те, при которых - производство УМИРАЕТ!

//В мире

На Европу надвигается корь

На Европу надвигается корь

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в Чехии, Албании, Греции, Великобритании зафиксированы случаи кори. Государство считается свободным от того заболевания, если на территории не было вспышек 12 месяцев.

//Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед РФ

Кипр досрочно погасил долг перед РФ

Власти Кипра погасили взятый у России заем досрочно, Южная Никосия вернула €1.58 млрд. Об этом сообщил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter министр финансов страны Харрис Георгиадес.

//Новости партнеров

//В мире

В Грузии пообещали, что не станут ограничивать работу российских компаний

В Грузии пообещали, что не станут ограничивать работу российских компаний

Заместитель главы МИД Грузии Вахтанг Махароблишвили заявил, что в стране не собираются ограничивать работу компаний из России, если те не будут нарушать внутреннее законодательство.

//В мире

Две главные причины эскалации конфликта в Донбассе обнародовал киевский политолог

Две главные причины эскалации конфликта в Донбассе обнародовал киевский политолог

Киевский политолог Михаил Погребинский обозначил две главные причины наблюдающегося в последнее время военного обострения на востоке Украины. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах СМИ.

//Здоровье

Красота требует жертв: офтальмолог рассказала, как косметические процедуры сказываются на зрении

Красота требует жертв: офтальмолог рассказала, как косметические процедуры сказываются на зрении

Многие женщины в погоне за красотой соглашаются на всевозможные косметические процедуры, некоторые из которых могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

//Политика

Зеленский запретил прессе фотографировать его ребенка

Зеленский запретил прессе фотографировать его ребенка

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс. Об этом написала в Instagram супруга украинского лидера Елена Зеленская.

//Здоровье

Простой способ снизить риск преждевременной смерти подсказали зарубежные ученые

Простой способ снизить риск преждевременной смерти подсказали зарубежные ученые

Английские специалисты в области здравоохранения посоветовали простой способ продления жизни. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах зарубежных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала, что после смерти супруга спасала себя и сына

Вдова Децла рассказала, что после смерти супруга спасала себя и сына

Жена покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Юлия призналась, что после смерти супруга ей было очень тяжело. По её словам, она просто хотела сменить обстановку, чтобы избежать сильного стресса.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры