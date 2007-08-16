Проснулся интерес к нефтянке
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]
Нестабильность на мировых финансовых рынках продолжает оказывать давление на российские акции. В среду к полудню индекс РТС торговался у отметки в 1900 пунктов, снизившись на 1,3%.
ХУЖЕ всех чувствует себя банковский сектор. Акции ВТБ стоят уже 12,4 коп., что на 9% ниже цены размещения. С мая бумаги потеряли в стоимости больше рубля. Сбербанк стоил 94,5 руб. за акцию. Его акционеры пока имеют прибыль в 6% по сравнению с ценой начальной продажи.
В целом на рынке наблюдается равновесие между «быками» и «медведями». Как отмечает начальник аналитического отдела ИК
Так, компания «Полюс Золото» дорожает на ожиданиях покупки блокпакета его акций холдингом «Алроса». Идет против течения «Сургутнефтегаз», подрастая даже на фоне общего снижения. По слухам, в компании готовится изменение структуры собственности в сторону большей прозрачности. Некоторые инвестбанки уже начинают прикупать его акции.
К радости многочисленных держателей бумаг «Роснефти», к компании начали приглядываться крупные инвесторы. ФК «Уралсиб» повысил целевую цену акции «Роснефти» на 52% до 357 рублей. Благодаря приобретенным активам ЮКОСа компания сможет значительно улучшить свои показатели, считают аналитики.
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