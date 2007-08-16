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Проснулся интерес к нефтянке

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]

 Нестабильность на мировых финансовых рынках продолжает оказывать давление на российские акции. В среду к полудню индекс РТС торговался у отметки в 1900 пунктов, снизившись на 1,3%.

 ХУЖЕ всех чувствует себя банковский сектор. Акции ВТБ стоят уже 12,4 коп., что на 9% ниже цены размещения. С мая бумаги потеряли в стоимости больше рубля. Сбербанк стоил 94,5 руб. за акцию. Его акционеры пока имеют прибыль в 6% по сравнению с ценой начальной продажи.

 В целом на рынке наблюдается равновесие между «быками» и «медведями». Как отмечает начальник аналитического отдела ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников, расти способны только те бумаги, в которых есть идея.

 Так, компания «Полюс Золото» дорожает на ожиданиях покупки блокпакета его акций холдингом «Алроса». Идет против течения «Сургутнефтегаз», подрастая даже на фоне общего снижения. По слухам, в компании готовится изменение структуры собственности в сторону большей прозрачности. Некоторые инвестбанки уже начинают прикупать его акции.

 К радости многочисленных держателей бумаг «Роснефти», к компании начали приглядываться крупные инвесторы. ФК «Уралсиб» повысил целевую цену акции «Роснефти» на 52% до 357 рублей. Благодаря приобретенным активам ЮКОСа компания сможет значительно улучшить свои показатели, считают аналитики.

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