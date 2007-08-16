//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Перезагрузка

Российские товары покидают порты Прибалтики и Украины

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Перезагрузка
Новейший российский порт – Усть-Луга

 Российские грузы «уходят» из портов соседних стран: Прибалтики, Украины, Финляндии. Они будут вывозиться через российские терминалы. На первый взгляд это след­ствие ухудшения отношений с Прибалтийскими странами. Однако, как выяснили «АН», перевод товаропотоков в отечественные порты происходит уже давно, политика лишь ускорила этот процесс.

Лишили транзитных доходов

 СНОС памятника советским солдатам дорого обошелся Эстонии. Летом «Российские железные дороги» на четверть уменьшили грузопоток через республику. Последствия не замедлили сказаться: уже в июне «Эстонские железные дороги» рапортовали о четырехкратном падении прибыли и вынужденном сокращении персонала на 8,5%.

 Эстония «недополучила» почти всю номенклатуру основных российских экспортных товаров. На 15% упали объемы перевозки нефти и нефтепродуктов, на 23% – удобрений, сильно пострадал транзит угля и древесины. Официально в РЖД объясняли ограничение грузоперевозок проведением ремонтных работ на северо-западном направлении. Поясняли, мол, что российские компании с пониманием отнеслись к «сложившейся ситуации» и сами переориентировали товаропотоки на отечественные порты. Например, минеральные удобрения «ушли» в порты Северо-Запада России, уголь – в Усть-Лугу, лес – в финские причалы.

 Однако, по неофициальной информации, РЖД выполняли негласное распоряжение первого вице-премьера Сергея Иванова, курирующего в правительстве развитие мор­ских портов. Например, Сергей Иванов уже публично заявлял: «Мы все меньше и меньше будем осуществлять экспорт через порты Прибалтики и все больше загружать наши порты». Такую же позицию озвучил и министр транспорта Игорь Левитин: «Стратегические грузы, в частности энергоносители, будем перекачивать через свои терминалы».

 Иными словами, Москва полна решимости сократить до минимума транзит через порты соседних стран, по максимуму загружая российские перевалочные мощности. От этого выиграют и регионы, в которых будет развиваться портовая инфраструктура, и местные и федеральный бюджеты, получающие порядка 3 долл. с 1 т обслуженного груза.

 Впрочем, как выяснили «АН», работа по развитию морских портов и переманиванию в них российских компаний ведется уже давно. Политическая напряженность лишь привлекла внимание высокопоставленных чиновников к этой проблеме и ускорила процесс.

Деньги на воде

 В СОВЕТСКОЕ время у нас был развитый морской торговый флот, который занимал лидирующие позиции на мировом фрахтовом рынке. В бюджет Союза поступало более 2 млрд. долл. доходов от деятельности морских и портовых работников.  

 В результате распада СССР около 50% морских портов осталось за пределами России. Прибалтике отошли крупнейшие транспорт­ные узлы – порты в Таллине, Риге, Клайпеде. Украине достались Одесса, Ильичевск, Южный. Вместе с ними Россия лишилась и более половины своих же товаропотоков, перевозимых морем. По оценкам Минтранса, из-за этого наша экономика недополучала ежегодно около 3,5 млрд. долларов.

 Поэтому в Минтрансе была разработана программа «Возрождение торгового флота в России». Сейчас она трансформировалась в подпрограмму «Морской транспорт», которая дейст­вует до 2010 года.

 Как сообщили «АН» в Мин­трансе, сейчас доля перевалки российских грузов через порты соседних стран сократилась до 18%, хотя четырьмя годами ранее составляла 25%. Более того, в 2006 г. объем товаров, проходящих через российские терминалы, превысил суммарный грузооборот всех портов Советского Союза.

 В дальнейшем рост перевалочных мощностей продолжится. Через восемь лет они должны увеличиться в полтора раза, достигнув 650 млн. тонн. По планам Минтранса, к 2010 г. у портов Прибалтики и Украины останется всего 10% «пирога».

 Для этого уже запущены масштабные прибрежные проекты. Скоро в Калининградской области появится настоящий глубоководный морской порт на полуострове Восточный. Он станет настоящим ударом по литовскому порту Клайпеда.

 В Ленинградской области набирает обороты новейший порт Усть-Луга. Он способен принимать суда на Балтике с дедвейтом 75 тыс. тонн. Там уже работает угольный терминал, строятся причалы для наливных грузов, удобрений и универсальный перегрузочный комплекс. «Осенью будет запущен первый в России автомобильный терминал европейского уровня мощностью

70 тыс. машин в год. Впоследст­вии его пропуск­ная способность будет увеличена до 360 тыс. машин, – рассказала «АН» пресс-секретарь компании «Усть-Луга» Татьяна Паук. – Это позволит полностью перенаправить грузопоток новых иномарок, ввозимых через порты стран Балтии и Финляндии, на порт Усть-Луга. У нас с деловыми визитами побывали делегации практически всех крупных автопроизводителей. С некоторыми сейчас идет договорная работа».

 Теснить конкурентов Россия намерена как на северо-западном направлении, так и на южном. Растут перевозки грузов через Новороссийск и Туапсе. Скоро начнется строительство нового сухогрузного порта Тамань на песчаной косе Тузла, насыпанной в 2003 году. Проект­ная мощность – 35 млн. т грузов в год. Стоимость – около 60 млрд. рублей.

 «Мы уже забрали у соседей практически всю нефть и неф­тепродукты. Скоро может быть даже избыток наливных терминалов, – резюмирует «АН» президент Ассоциации морских торговых портов России Олег Терехов. – Теперь надо добрать уголь и химические удобрения». Но государство должно создать условия для повышения конкурентоспособности существующих мощностей.

 «Приятно, что высокопоставленные чиновники обратили внимание на морские порты. Но нужны и экономические посылы. Например, в Прибалтике импортируемое портовое оборудование не облагается таможенными пошлинами, на перевалочные услуги не начисляется НДС, прибыль, которая направляется на развитие инфраструктуры, освобождается от налога, – говорит Олег Терехов. – У нас подобного количества льгот нет». Впрочем, это пока. Осенью депутаты Госдумы будут принимать закон о портовых особых экономических зонах. По планам Минтранса, он позволит решить многие морские проблемы.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

«Человек, призывающий охотиться на детей, обязательно должен быть наказан!»

Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам за призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Про Синичью «пятерочку» размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ.

//В мире

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

Американский эксперт допустил скорое начало Третьей мировой войны из-за России

В скором времени на Земле может разгореться Третья мировая война. Такой вариант в разговоре с представителями прессы допустил Юрий Фельштинский, американский историк российского происхождения.

//Политика

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Стала известна новая схема обмена заключенными между Россией и Украиной

Россия и Украина при обмене заключенными могут использовать новую схему работы с уголовными делами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Спрогнозирован ответ России на возможную переброску в Европу американских ракет

Предсказан ответ Российской Федерации в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//В мире

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Украине предрекли появление «эскадронов смерти» из-за решения команды Зеленского

Решение отменить мораторий на продажу земли приведет к появлению на Украине мафиозных группировок с опытом работы на этом рынке в Латинской Америке. С таким прогнозом выступил политолог Сергей Марков.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

Предсказание «норвежской Ванги» о причине Третьей мировой войны вспомнили в СМИ

В интернет-СМИ напомнили о пророчестве ясновидящей Гунхильды Смелхус о причине Третьей мировой войны. Смелхус предсказала, что новый глобальный конфликт произойдет не из-за политических игр ведущих держав.

//Музыкальный подарок

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

В музыке всего 7 основных нот, неудивительно, что прослушивая какую-либо мелодию, мы непроизвольно вспоминаем другую. По теории вероятности как не располагай эти 7 нот и полутона между ними, вариации ограничены. Но, порой, можно услышать практически идентичные песни. Плагиат?

//Здоровье

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в блогосфере.

//В мире

На Европу надвигается корь

На Европу надвигается корь

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу: в Чехии, Албании, Греции, Великобритании зафиксированы случаи кори. Государство считается свободным от того заболевания, если на территории не было вспышек 12 месяцев.

//Новости партнеров

//Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед РФ

Кипр досрочно погасил долг перед РФ

Власти Кипра погасили взятый у России заем досрочно, Южная Никосия вернула €1.58 млрд. Об этом сообщил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter министр финансов страны Харрис Георгиадес.

//В мире

В Грузии пообещали, что не станут ограничивать работу российских компаний

В Грузии пообещали, что не станут ограничивать работу российских компаний

Заместитель главы МИД Грузии Вахтанг Махароблишвили заявил, что в стране не собираются ограничивать работу компаний из России, если те не будут нарушать внутреннее законодательство.

//Новости СМИ2

//В мире

Две главные причины эскалации конфликта в Донбассе обнародовал киевский политолог

Две главные причины эскалации конфликта в Донбассе обнародовал киевский политолог

Киевский политолог Михаил Погребинский обозначил две главные причины наблюдающегося в последнее время военного обострения на востоке Украины. Об этом рассказывается в заметке, появившейся на страницах СМИ.

//Здоровье

Красота требует жертв: офтальмолог рассказала, как косметические процедуры сказываются на зрении

Красота требует жертв: офтальмолог рассказала, как косметические процедуры сказываются на зрении

Многие женщины в погоне за красотой соглашаются на всевозможные косметические процедуры, некоторые из которых могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

//Политика

Зеленский запретил прессе фотографировать его ребенка

Зеленский запретил прессе фотографировать его ребенка

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс. Об этом написала в Instagram супруга украинского лидера Елена Зеленская.

//Здоровье

Простой способ снизить риск преждевременной смерти подсказали зарубежные ученые

Простой способ снизить риск преждевременной смерти подсказали зарубежные ученые

Английские специалисты в области здравоохранения посоветовали простой способ продления жизни. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах зарубежных интернет-СМИ.

//Шоу-бизнес

Вдова Децла рассказала, что после смерти супруга спасала себя и сына

Вдова Децла рассказала, что после смерти супруга спасала себя и сына

Жена покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Юлия призналась, что после смерти супруга ей было очень тяжело. По её словам, она просто хотела сменить обстановку, чтобы избежать сильного стресса.

//В мире

СМИ: герцогиня Меган наняла пиарщиков Харви Вайнштейна, чтобы улучшить имидж

СМИ: герцогиня Меган наняла пиарщиков Харви Вайнштейна, чтобы улучшить имидж

В СМИ во вторник, 3 сентября, появилась информация о том, что герцогиня Сассеская Меган заключила договор с пиарщиками скандально известного продюсера Харви Вайнштейна с целью восстановления имиджа.

//Новости партнеров

//В мире

Министр обороны Эстонии: Необходимо проводить в Балтии учения союзников

Министр обороны Эстонии: Необходимо проводить в Балтии учения союзников

В Латвии на полигоне Адажи сегодня начались учения Furious Hawk базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО. Это самые крупные учения союзников, которые базируются в Эстонии. По маршруту Тапа-Пайде-Пярну-Икла проходят колонны с военнослужащими и боевой тяжелой техникой.

//Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова провела презентацию своей книги

Анастасия Волочкова провела презентацию своей книги

Известная балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте обратилась к поклонникам и поблагодарила всех, кто пришел на презентацию ее книги, вышедшей под названием "Плата за успех".

//Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за несоблюдение своих обязанностей

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за несоблюдение своих обязанностей

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания раскритиковал деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Мутко отметил, что на него поступает множество жалоб после наводнений.

//Шоу-бизнес

Новая жена Венсана Касселя сразила красотой всех присутствующих на Венецианском фестивале

Новая жена Венсана Касселя сразила красотой всех присутствующих на Венецианском фестивале

Новая жена известного актера Венсана Касселя сразила красотой всех присутствующих на Венецианском кинофестивале. 22-летняя Тина Кунаки, которая недавно стала матерью, показала прекрасное чувство стиля.

//Культура

Работу Бэнкси похитили в Париже

Работу Бэнкси похитили в Париже

В ночь на понедельник, 2 сентября, в четвертом округе Парижа неподалеку от центра Помпиду была похищена работа, которую приписывают всемирно известному британскому стрит-арт художнику Бэнкси.

//Происшествия

В Липецке пешеход подлетел на "зебре" от удара автомобиля

В Липецке пешеход подлетел на "зебре" от удара автомобиля

В Липецке автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе. Мужчина растерялся из-за яркого света фар и остановился посередине "зебры", но водитель даже не попытался затормозить.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
2

Похудевшего на 100 кг Семчева с трудом узнали коллеги
3

Названы вероятные признаки подготовки «синхронного удара» Украины и Грузии по РФ
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры