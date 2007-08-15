Заложники американских закладных

Ипотечный рынок США лихорадит уже несколько месяцев. О банкротстве заявили несколько американских инвестиционных фондов. Нам кажется, что все это далеко? Не совсем. На прошлой неделе проблемы появились у европейских банков. Волна докатилась и до России: дешевеют акции Сбербанка и ВТБ.

«Самый большой пузырь»



ПРОБЛЕМЫ в США состоят в том, что огромное количество американцев, бравших кредиты на покупку домов, не в состоянии вернуть деньги. Банки в 1990-е годы в условиях избыточного количества дешевых денег раздавали кредиты направо и налево, причем халатно оценивая платежеспособность заемщиков. Сейчас таким клиентам никто бы не дал денег на покупку телевизора. Но тогда ставки по процентам были крайне низки (около 2–3% в год), и бурно росла стоимость недвижимости, как бы компенсируя неплатежеспособность клиентов. Однако хорошее когда-нибудь заканчивается: цены прекратили движение вверх, дешевые деньги закончились, ставки по кредитам выросли более чем в два раза. Начались массовые невыплаты по ссудам. Это повлекло банкротство фондов, вкладывающих средства в ипотечные облигации.

О неприятностях в США заговорили в конце прошлого года, но их подлинный масштаб стал ясен только сейчас, когда один из крупнейших инвест­банков Bear Steams сообщил инвесторам двух своих фондов о колоссальных убытках – порядка 1,5 млрд. долларов. Сильно погорел фонд Sowood Capital, потеряв почти 2 млрд. долларов.

Некоторые американские экономисты называют ситуацию «одним из самых больших пузырей в истории» и полагают, что вычищать «конюшни» придется еще долго.

Неудивительно, что в середине июля международные рейтинговые агентства Standard & Poor's и Moody's понизили или поставили на пересмотр рейтинги ипотечных облигаций на сумму 17,3 млрд. долларов. А председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке оценил вероятные потери из-за проблем на рынке высокорискованной ипотеки в 50–100 млрд. долларов.

В настоящее время ипотечный кризис стал приобретать глобальный характер. Крупнейший австралийский банк Macquarie Bank, немецкий Commerzbank и французский BNP Paribas также предупредили инвесторов о возможных убытках из-за дефолтов по ипотечным кредитам. Чтобы стабилизировать ситуацию, европейский Центробанк начал выдавать банкам масштабные дешевые кредиты для устранения дефицита денег и поддер­ж­ки ликвидности.

Это не могло не сказаться на мировом банковском секторе. Под грузом тревог и опасений пошли вниз котировки акций мощнейших международных банков: только в июле бумаги J.P. Morgan Chase упали на 11,5%, Deutsche Bank – на 9,4%, Goldm­an Sachs – на 20%, Lehman Brothers – на 25%.

Впрочем, большин­ство экономистов призывают не поддаваться панике. Объем рынка высокорискованной ипотеки составляет порядка триллиона долларов. И даже прогнозируемые масштабные потери – это менее 5% его объема. Кроме того, банкротство хедж-фондов, работающих с ипотечными облигациями, связано в первую очередь с просчетами их управляющих. Десяткам других компаний, оперирующих в том же высокорискованном сегменте, мрачные прогнозы не мешают получать прибыль.

Даже если американской экономике придется столкнуться с замедлением деловой активности, мировой экономический рост должна поддержать динамично развивающаяся Азия.



Удар ниже пояса



КАК проблемы США могут отразиться на России? Каким образом неприятности у американских домовладельцев снижают стоимость акций российских неф­тяных компаний?

В сложившейся ситуации российский рынок акций вряд ли может рассчитывать на новые высоты. Когда лихорадит мировые фондовые индексы, наши «голубые фишки» также не остаются в стороне, несмотря на дорожающую нефть и металлы. Например, индекс РТС за последние две недели потерял 10% от исторического максимума в 2091 пункт. В конце прошлой недели он упал ниже 1900 пунктов на фоне непрекращающихся продаж нерезидентов.

Фондовые рынки разных стран представляют собой сообщающиеся сосуды. Например, в России, по данным Института переходного периода, более 50% покупок и продаж на отечественной бирже совершают иностранцы. А когда у зарубежных фондов начинаются проблемы, они латают свои финансовые дыры, в первую очередь продавая акции развивающихся стран, к которым относится и Россия.

Кроме того, встряска в американском финансовом секторе, крупнейшем в мире, снижает в целом привлекательность банковских акций. Так, бумаги ВТБ торгуются ниже цены размещения. Сбербанк за последнее время тоже изрядно «потерял в весе».

Но если спад на фондовом рынке сильно не повредит всей нашей экономике, то общемировое замедление экономического роста ударит по самому уязвимому месту России – ценам на углеводороды и сырье. Нефть и металлы уже начали снижаться. К слову, «черное золото» опустилось до 70 долл. за баррель, хотя еще пару недель назад стоило выше 78 долларов.

В финансовой ловушке могут оказаться и крупнейшие российские компании. Все они кредитуются на Западе. Скажем, только одна «Роснефть» в этом году заняла 22 млрд. долларов.

А иностранные кредиты привязаны к международной межбанковской ставке LIBOR, которая на днях выросла до 5,85% годовых – самой высокой отметке за последние 6 лет. Это удорожание кредита уже выльется «Роснефти» в дополнительные 15 млн. долларов.