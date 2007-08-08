Оружейный рост
Российская оборонка ставит новые рекорды
№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Российская оборонка, еще недавно выживавшая почти исключительно за счет зарубежных заказов, окрепла настолько, что готова «дать сдачи» даже самым сильным иностранным конкурентам. По прогнозу «Центра анализа стратегий и технологий» (ЦАСТ) в нынешнем году объем поставок российских вооружений достигнет рекордной суммы в 8 млрд. долл., что на 1,5 млрд. больше, чем в 2006 году. Портфель заказов на российское оружие достиг 30 млрд. долларов.
НАГЛЯДНОЙ иллюстрацией успехов нашей оборонки стал такой факт. В опубликованный недавно международный рейтинг ста крупнейших оборонных предприятий вошли 13 российских компаний — на шесть больше чем в прошлом году. Новички рейтинга — холдинг «Вертолеты России», компании «Тактическое ракетное вооружение», «Северная верфь», ММПП «Салют», Уралвагонзавод и КБП.
Важнейшее достижение: российским производителям систем вооружений удалось диверсифицировать международный бизнес. По оценке главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Дмитрия Васильева, доля традиционных покупателей нашего оружия — Китая и Индии — в прошлом году снизилась с 74% до 62%. Но это произошло не за счет сокращения заказов, а благодаря выходу на новые рынки: география поставок российского оружия резко расширилась.
Эксперты обращают внимание и на другую положительную тенденцию: у российских оборонных предприятий резко выросла доля внутренних заказов. Например, у крупнейшего российского производителя оружия, концерна
Контракты с вооруженными силами России играют все большую роль и для авиастроителей. По данным наших источников в авиапроме, объем предварительных заявок на новые истребители марки «МиГ» достиг 8 млрд. долларов. Росту спроса на отечественные самолеты также способствует развертывание новых программ, таких как создание «Сухим» машины
Неожиданно дефицитным товаром стали зенитные установки. По словам начальника тульского «Конструкторского бюро приборостроения» Александра Рыбаса, количество заявок от потенциальных покупателей на новый комплекс «Панцирь» в несколько раз превышает производственные возможности производителя.
На подъеме находится и военное кораблестроение. Правда, здесь заработки увеличиваются в основном за счет подорожания российских боевых судов. Руководитель ЦАСТ Константин Макиенко приводит такой пример. Контракт на поставку Индии первых трех фрегатов проекта 11356 в 1997 г. стоил 900 млн. долл., а вторая партия из трех таких же фрегатов в 2006 г. обошлась индусам уже в 1,6 миллиардов.
«Общий рост напряженности в мире позволяет российским производителям уверенно смотреть в будущее. Тем более, что имидж страны изменился, и это напрямую сказалось на росте экспорта. Сама Россия, брэнд России, сейчас выглядит гораздо более убедительным в мире, чем это было в
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес