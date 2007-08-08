Слишком дорогой банк
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]
Российский фондовый рынок потихоньку успокаивается. Во вторник индекс РТС подрос на 0,36% и продолжил подъем в среду, поднявшись к полудню до 1970 пунктов.
ИНВЕСТОРЫ дождались заседания Федеральной резервной системы США, посвященной проблемам на американском ипотечном рынке. Однако глава ФРС Бен Бернанке помощи не пообещал, заявив, что экономика сама справится с проблемой. Но для игроков этого было достаточно. Американские биржевые индексы немного подросли. За ними потянулись российские акции.
В среду к полудню лидерами роста были «Северсталь», «Сургутнефтегаз», «Газпром», подорожавшие на 2%. Акции «народных IPO» вели себя по-разному: Сбербанк стоил 102 рубля (+14,6% к цене размещения), «Роснефть» – 211 рублей (+4%). Неприятный сюрприз преподнесли бумаги ВТБ, опустившиеся до 13,3 копейки за акцию. Причиной послужила рекомендация крупного международного банка Goldman Sachs продавать бумаги ВТБ. Как считают его аналитики, у банка хорошие перспективы роста бизнеса и прибыли, но они уже заложены в высокой цене акций. По их мнению, справедливая цена акций – 13,8 копейки за штуку, и, соответственно, ждать дохода от них не приходится. Впрочем, другие инвестиционные компании пока советуют держать акции ВТБ.
Как считает аналитик ИК «Тройка Диалог» Анна Лепетухина, рынок в ближайшие время ожидают тихие дни. Особых событий, способных сильно повлиять на котировки, не ожидается.
|ПИФ
| Стоимость пая, руб.
(на 08.08.07)
|Доход/Убыток с начала года, %
|Альфа-Капитал Акции
|4088,07
|13,78
|КИТ - Фонд акций
|2412,32
|2,29
|Петр Багратион
|34548,79
|0,18
|Петр Столыпин
|926,99
|7,73
|Метрополь - Золотое руно
|256,09
|-0,45
|Тройка Диалог - Добрыня Никитич
|8619,34
|4,23
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