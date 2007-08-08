Слишком дорогой банк

Российский фондовый рынок потихоньку успокаивается. Во вторник индекс РТС подрос на 0,36% и продолжил подъем в среду, поднявшись к полудню до 1970 пунктов.

ИНВЕСТОРЫ дождались заседания Федеральной резервной системы США, посвященной проблемам на американском ипотечном рынке. Однако глава ФРС Бен Бернанке помощи не пообещал, заявив, что экономика сама справится с проблемой. Но для игроков этого было достаточно. Американские биржевые индексы немного подросли. За ними потянулись российские акции.

В среду к полудню лидерами роста были «Северсталь», «Сургутнефтегаз», «Газпром», подорожавшие на 2%. Акции «народных IPO» вели себя по-разному: Сбербанк стоил 102 рубля (+14,6% к цене размещения), «Роснефть» – 211 рублей (+4%). Неприятный сюрприз преподнесли бумаги ВТБ, опустившиеся до 13,3 копейки за акцию. Причиной послужила рекомендация крупного международного банка Goldman Sachs продавать бумаги ВТБ. Как считают его аналитики, у банка хорошие перспективы роста бизнеса и прибыли, но они уже заложены в высокой цене акций. По их мнению, справедливая цена акций – 13,8 копейки за штуку, и, соответственно, ждать дохода от них не приходится. Впрочем, другие инвестиционные компании пока советуют держать акции ВТБ.

Как считает аналитик ИК «Тройка Диалог» Анна Лепетухина, рынок в ближайшие время ожидают тихие дни. Особых событий, способных сильно повлиять на котировки, не ожидается.

ПИФ Стоимость пая, руб.

(на 08.08.07) Доход/Убыток с начала года, %

Альфа-Капитал Акции 4088,07 13,78 КИТ - Фонд акций 2412,32 2,29 Петр Багратион 34548,79 0,18 Петр Столыпин 926,99 7,73 Метрополь - Золотое руно 256,09 -0,45 Тройка Диалог - Добрыня Никитич 8619,34 4,23















