Остановленное время

Недавно европейская пресса разразилась серией разоб­лачительных публикаций. Французские журналисты выяснили, что русские олигархи скупают швейцарскую часовую промышленность. По данным газеты Le Temps, общий объем инвестиций – сотни миллионов долларов. А жаль, этих денег хватило бы, чтобы поднять на ноги российский часпром.

Лучшие ходики в мире

НЕ КАЖДОЕ государство может позволить себе собственную часовую индустрию. Например, из стран «Большой восьмерки» ее нет у США, Канады, Италии, Испании и Великобритании. У России – пока есть. 15 лет назад наша страна входила в тройку лидеров мирового часового рынка, контролируя десятую его часть. В СССР выпускалось 50 млн. часов в год, треть продукции шла на экспорт.

У советских хронометров было лучшее в мире соотношение цена-качество. В 1965 г. наручные часы «Восток 2809» завоевали большую золотую медаль на престижной Лейпцигской международной выставке. Иностранцев до глубины души поразил тот факт, что «элитный» по западным меркам прибор выпускался в СССР массовыми тиражами и стоил несколько долларов. Но не обязательно покупать оригинал, например можно приобрести копии швейцарских часов на сайте moscowatch.ru.

Низкая стоимость приборов сочеталась с надежностью. Готовясь к операции «Буря в пустыне» Пентагон, выбиравший из десятков поставщиков, закупил для американских солдат 50 тыс. часов «Командирские» барнаульского завода «Восток». Испытания показали, что в отличие от «нежных» швейцарских и японских механизмов они отлично переносят экстремальные условия пустыни.

Неудивительно, что даже швейцарские часовщики не считали зазорным использовать в своих изделиях наши механизмы. Они «одевали» их в корпуса с современным дизайном и продавали в десятки раз дороже «Востоков», «Ракет» и «Буранов» советского производства.

Но сейчас кажется, что российская часовая промышленность в упадке. За последние 15 лет производство часов в России сократилось в 20 раз. Большинство предприятий закрылось, а с мирового рынка нас активно теснят китайцы. «По самым оптимистичным оценкам, в прошлом году все наши часовые заводы произвели не более 2,5 млн. хронометров», – говорит замгендиректора часового завода «Восток» Марат Хакимов. Учитывая, что весь российский рынок часов оценивается в 25 млн. шт. в год, доля отечественных часовщиков составляет всего 10%.

Телефон – враг часов

ЭТОТ спад связан с глобальными переменами во всей часовой индустрии. Во-первых, спрос на обычные, неэлитные, часы снижается во всем мире. Их «гробовщиками» стали сотовые телефоны. «Привычка носить хронометр на руке отмирает», – констатирует директор часовой компании «Мактайм» Александр Макаров. Исследования показывают, что две трети молодых людей сверяются со временем по мобильнику, а ежедневно носит часы на руке только один из десяти. За последние пять лет мировые продажи наручных часов упали на 17%.

Во-вторых, нишу, которую традиционно занимали советские часы, захватили китайцы. За десять лет они нарастили выпуск «ходиков» до 1,7 млрд. шт. в год. Причем еще недавно часовые фабрики Поднебесной на корню скупали дешевые российские механизмы (и технологии), а теперь они освоили собственное производство и конкурируют с нашей механикой на мировом рынке. «Китайское правительство искусственно поддерживает фиксированный курс юаня. Их цены не меняются уже восемь лет, китайские часы как стоили 5 долл., так и стоят. А у нас в 1999 г. себестоимость часов была 4 долл., сейчас – 12 долл.», – объясняет председатель совета директоров часового завода «Рекорд» Давид Петросов.

Стоит ли переживать о потере? С одной стороны, экспорт часов приносит Китаю 6 млрд. долл. в год. С другой, Швейцария, продающая 25 млн. часов, зарабатывает на них 10 млрд. евро. Европейский путь выглядит перспективнее. Очевидно, что ценовую гонку российский часпром восточному соседу проиграет. Логика подталкивает нас к тому, чтобы не пытаться задавить китайцев количеством, а заняться усовершенствованием изделий.

Производители это отлично понимают. «Два года назад стало понятно, что тема дешевых часов не вечна. Мы начали подготовку к выпуску дорогих моделей», – делится планами Давид Петросов. «Китай завалил весь мир своими подделками и «кварцем». Дешевые часы сейчас никому не нужны. Наша главная задача – перейти в более высокую ценовую нишу», – соглашается Марат Хакимов.

Заводы – под офисы

ПРАВДА, не исключено, что скоро заниматься инновациями будет почти некому. Количество часовых заводов в стране сократилось в несколько раз. Нет больше популярной в СССР часовой марки «Ракета». Работавший в Петродворце одноименный завод в 2000 г. признали банкротом и закрыли за долги в 187 млн. рублей.

Прошлый год нанес по отрасли сразу несколько ощутимых ударов. Самым сокрушительным из них стало шумное банкротство угличской «Чайки». Завод, работавший более 50 лет, выпускал 5 млн. часов в год, доля экспорта достигала 60%. Год назад компанию, задолжавшую кредиторам 194 млн. руб. продали на аукционе за… один рубль.

В 2006 г. оборвалась история «Ростовского часового завода», орловский «Янтарь» оставил только производство сувенирных «ходиков» из импортных комплектующих. На месте челябинской «Молнии» построили торгово-развлекательный комплекс. Та же участь постигла московский «Второй часовой завод «Слава». В его корпусах, расположенных в престижном районе города, строится громадный офисный центр. Предприятие вывезло оборудование, резко сократило штат и свернуло выпуск часовых механизмов. Завод с 80-летней историей пробавляется выпуском будильников. По словам руководства компании, запасов механизмов хватит на полтора-два года. Чем «Слава» займется потом – неизвестно.

Фактически прекратил существование «Первый московский часовой завод «Полет». Сначала предприятие перешло от выпуска собственных механизмов к «корпушению» импортных, а затем и вовсе свернуло деятельность. Вместе с «Первым часовым» страна чуть было не лишилась производства самого сложного из выпускавшихся у нас часовых механизмов – хронографа серии 3133.

Но аналитики уверены, что, несмотря на потери, для нашей часовой промышленности еще не все упущено. В России сохранилось предприятие с часовым производством полного цикла, выпускающий собственные механизмы. Например, чистопольский завод «Восток». Ему удалось сберечь не только технологии, но и научные кадры. На заводе работает научно-технический центр, поэтому у него сохраняется запас сил для технологического рывка, который позволит догнать западных конкурентов.

Несмотря на тяжелое положение отрасли, в ней появляются новые предприятия, твердо стоящие на ногах. Так, компания «МакТайм» изначально занималась «тюнингом» изделий «Первого часового завода», разрабатывая современный дизайн для его часов. В 1999 г/ выяснилось, что продукция «ателье» пользуется значительно большим спросом, чем изделия самого завода. После кончины «Первого часового» окрепший «посредник» не только выжил, но и подхватил часть его производства, в частности, купил права на производство хронографа серии 3133.

«В этом году экспорт дал нам 20% выручки. В бывших странах СЭВ и Германии оказалась успешна марка «Заря», – рассказывает директор «МакТайм» Александр Макаров. Для работы на европейском рынке его предприятию пришлось многое поменять в производственном процессе, в частности, отказаться от никеля, аллоя, поработать над характеристиками механизмов. Это позволило существенно поднять качество всех выпускаемых часов. По словам Александра Макарова, марка «Заря», несмотря на доработку, очень привлекательна по цене для европейского рынка. Механические часы за такие деньги там найти невозможно, и немцы, чехи, румыны с удовольствием покупают российские изделия.

Хорошо продается в Европе и продукция «Востока». «Мы продаем в Германии 3–5 тыс. часов в месяц, – рассказывает Марат Хакимов. – Часам нужна изюминка, для немцев это тот факт, что изделие – не из Китая, а из России. Кстати, немецкие заводы охотно размещают у нас заказы. С Китаем многие не работают, потому что в первую смену там делают детали для тебя, а во вторую и третью – на тех же станках гонят под тебя подделки».

Мечты о станках

Главная проблема часовой отрасли – устаревшее оборудование 20–30-летней давности. Те же швейцарцы обновляют станки каждые 3–5 лет. «Часовая промышленность во времена СССР подчинялась требованиям государства, – объясняет главный инженер завода «Слава» Владимир Богданов. – Политика была такая – недорого и надежно, без изысков. От этой концепции отходить непросто, но необходимо».

Переоснащение завода помогло бы решить не только технологические, но и кадровые проблемы. Устаревшие станки требуют очень высокой квалификации рабочих и постоянной наладки. Точность в часовой промышленности – несколько микрон. Чтобы подготовить специалиста с базовыми навыками, уходит не менее двух лет, а настоящим мастером, способным работать с микронной точностью, становятся спустя десятилетие. «Но молодежь учиться на наладчиков не хочет, а старые кадры постепенно уходят», – объясняет Марат Хакимов. На станках с ЧПУ работать гораздо проще, а качество изделий несопоставимо выше. Вдобавок их можно быстро перестраивать на новую продукцию.

Переоснащение обойдется недешево. Например, токарный автомат с числовым управлением для часовой промышленности стоит 200 тыс. евро. По расчетам Марата Хакимов, полное переоборудование предприятия будет стоить 300 млн. руб., но эти вложения окупятся уже через 4 года.

«Восток» нашел в Швейцарии партнеров, которые готовы были предоставить ему кредит под 3,5% годовых. Но требовался залог, им могла бы стать недвижимость предприятия. Однако земельные отношения в России отрегулированы законом не до конца и швейцарцев такой вариант не устроил. Другой вариант – правительственные гарантии, но государство проект пока не заинтересовал.

Константин ГУРДИН

СПРАВКА «АН»

Почему часовая промышленность нужна стране

ВСЕ оборудование на часовых предприятиях – двойного назначения. На одной электронике военные далеко не уедут – от сильного электромагнитного заряда боевая техника мгновенно умирает. Поэтому часовые заводы с их механическими изделиями активно работают на оборонку. Они разрабатывают и выпускают широкий спектр оборудования, без которого не обойтись ни одной военной части. Это обстоятельство позволяет надеяться, что государство все-таки поможет нашим заводам обновить станки и вывести отрасль на новый виток развития.