Чиновники будут получать легальные взятки

Правительство разработало новую программу по борьбе с коррупцией. На этот раз отваживать госслужащих от привычки брать взятки станут с помощью «пряников» - специальных выплат из бюджета. Они компенсируют чиновникам упущенную выгоду от неполученной мзды.

КАЖДОЕ министерство и ведомство, а также региональные администрации составят списки наиболее взяткоемких должностей. Люди на этих постах будут получать специальные «компенсационные пакеты», включающие надбавки к зарплате, возможность получения жилья, бесплатный проезд на транспорте. Размер компенсаций увязан со степенью коррупционного риска - чем больше предполагаемая взятка, тем большую надбавку получит чиновник. Однако за привилегии придется расплачиваться. За потенциально коррупционными чиновниками будет установлен тотальный контроль.

В кабинетах разместят видеокамеры, телефоны можно будет прослушивать без решения суда. Госслужащих обяжут раскрывать контакты лиц, с которыми они общаются по работе. Пристальному вниманию подвергнется даже их образ жизни: доходы, имущество, повседневные расходы. В любой момент у чиновника могут проверить карманы - если в них окажется больше определенной суммы, то возникнут подозрения. Следить за всем этим станет специально созданная комиссия.

Как рассказали «АН» в Минэкономразвития, эксперимент начнется этой осенью. Сперва в нем будут участвовать 18 регионов, в частности Самарская, Тульская, Калужская области, а также 12 федеральных ведомств. Затраты составят 227 млн. рублей.