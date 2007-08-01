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ВТБ не удержался

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Негативные новости из США не дают поднять голову российскому фондовому рынку. В среду к полудню индекс РТС снизился на 2% до 1950 пунктов. Падали акции почти всех российских компаний.

 ПРИЧИНОЙ стало обострение ситуации на уже несколько месяцев нездоровом американском рынке ипотечного кредитования. Крупнейший ипотечный брокер в США American Home Mortgage практически объявил о банкротстве. В больших проблемах признался крупный инвестиционный фонд Bear Sterns. Это заставило торговаться в глубоком минусе все мировые индексы.

 Страдают от снижения и акции «народных IPO». Так, бумаги ВТБ опустились на 1% ниже цены размещения до 13,5 копейки. Впрочем, другие акции остаются прибыльными. Сбербанк стоил 102 руб. (+14,5% к цене размещения), «Роснефть» – 209 руб. (+3%).

 Как бы то ни было, причин для паники нет. Как отмечает начальник аналитического отдела ИК «Атон-Лайн» Андрей Верников, в августе рынок, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 1880–2000 пунктов. А осенью возможно движение вверх. Поэтому уже сейчас можно присматривать перспективные акции для покупки. В частности, трейдер ИК «Метрополь» Михаил Маносян советует обратить внимание на отечественную неф­тянку. Цены на «черное золото» достигли 78 долл. за баррель.

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