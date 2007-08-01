ВТБ не удержался

Негативные новости из США не дают поднять голову российскому фондовому рынку. В среду к полудню индекс РТС снизился на 2% до 1950 пунктов. Падали акции почти всех российских компаний.

ПРИЧИНОЙ стало обострение ситуации на уже несколько месяцев нездоровом американском рынке ипотечного кредитования. Крупнейший ипотечный брокер в США American Home Mortgage практически объявил о банкротстве. В больших проблемах признался крупный инвестиционный фонд Bear Sterns. Это заставило торговаться в глубоком минусе все мировые индексы.

Страдают от снижения и акции «народных IPO». Так, бумаги ВТБ опустились на 1% ниже цены размещения до 13,5 копейки. Впрочем, другие акции остаются прибыльными. Сбербанк стоил 102 руб. (+14,5% к цене размещения), «Роснефть» – 209 руб. (+3%).