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Можно ли верить детекторам валют?

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Константин ГУРДИН ]

 Распространено мнение, будто детекторы валют – удовольствие дорогое, стоят они десятки тысяч рублей и обычному человеку не по карману.

 ЭТО не так. Цена простейших детекторов начинается от 300 рублей. В таких аппаратах устанавливают мощную ультрафиолетовую лампу, источник белого света и лупу. Подлинные бумажные деньги в отличие от большинства фальшивок не имеют фонового свечения в ультрафиолетовом свете. А вот отдельные фрагменты рисунка, волокон и меток у настоящих денег светиться должны.

 Чуть более дорогие детекторы (их цена начинается от полутора тысяч рублей) вдобавок к УФ-лампе снабжены магнитным контролем (на подлинные купюры наносятся метки из намагниченного порошка), автоматическим детектором водяных знаков, защитных полосок и встроенных в денежную бумагу нитей. Встречаются и инфракрасные детекторы валют – такие приборы позволяют определять наличие на купюре специальных меток, что облегчает работу при проверке большого количества банкнот.

 Но от некоторых подделок не защитит никакая техника. Первые по-настоящему качественные фальшивые доллары появились еще в 1997 году. Проверка «суперподделок» в ультрафиолете и ИК-диапазоне бесполезна. Нет никаких гарантий, что банкнота подлинная, даже если она не светится… Бумагу, которая не дает ярко-голубого свечения в УФ-лучах (признак подделки), фальшивомонетчики сегодня изготавливают без труда. Стали доступными и флуоресцентные краски – ими можно рисовать узоры, светящиеся под светом УФ-лампы.

 А какую технику для проверки банкнот используют профессионалы? Инструкция Центрального банка предписывает банкирам и владельцам пунктов обмена валют оснащать рабочие места кассиров следующей комбинацией технических средств: прибор для контроля признаков, видимых в ультрафиолетовом свете, прибор для контроля водяного знака, прибор для контроля магнитных меток и 10-кратные увеличительные лупы.

 Но даже и эта аппаратура помогает далеко не всегда. Владислав Кузюра, директор компании, занимающейся разработкой и производством детекторов валют, объясняет, почему, имея дело с фальшивыми купюрами, порой ошибаются даже кассиры банков или обменных пунктов. «Глаз опытного эксперта совершеннее любых приборов. Проблема в том, что такие эксперты наперечет, – рассказывает г-н Кузюра. – В основном кассиры вынуждены полагаться либо на приборы, либо на авось». По оценке г-на Кузюры, 75% детекторов, которыми пользуются в российских банках и обменниках, не способны отлавливать суперподделки. Почти все мелкие и средние банки оснащают свои обменные пункты такими приборами, как Cash Scan или Super Scan. Их разработали в 1991–1992 гг., когда суперподделок не существовало.

 Ситуация постепенно меняется к лучшему. Виктор Ионов, старший консультант международной консалтинговой компании в области наличного денежного обращения Currency Consulting International, полагает: «В России есть собственные производители качественных детекторов, и им найдется чем ответить на вызов, брошенный фальшивомонетчиками». По его словам, существуют приборы, в которых помимо магнитных датчиков есть датчик для определения спектрального состава краски и ее взаимодействия с бумагой. Они отлично распознают суперподделки.

 Один из таких приборов – последняя российская разработка, детектор ДОРС-200, который произвел фурор на международной выставке CeBIT в Ганновере. 

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