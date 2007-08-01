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Зарплаты достигли пика

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Зарплаты достигли пика

 В июне средняя зарплата в России подросла в очередной раз и составила 12 787 руб., или 520 долларов.

 Самые высокооплачиваемые работники, по данным Росстата, трудятся в нефтегазовой промышленности и финансовом секторе экономики, где средняя зарплата равна 30 000 и 33 400 руб. соответственно. А меньше всех платят за труд в сельском и лесном хозяйстве – 5672 рубля. И если в бюджетном секторе и низкооплачиваемых отраслях зарплаты растут, чтобы обогнать инфляцию, то в промышленности их подгоняет конкуренция на рынке труда.

 ПО МНЕНИЮ старшего научного сотрудника Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Анны Лукьяновой, реальный рост зарплат на самом деле может быть меньше, чем нам показывает статистика. Просто в последнее время большую долю зарплаты вывели «из тени». Это и отразилось на показателях статистики. Хотя к положению дел в реальной экономике это прямого отношения не имеет.

Катализатор экономики

 САМЫМ сильным раздражителем в повышении зарплат считаются высокие цены на нефть. Такая благоприятная конъюнктура в нефтегазовой и других добывающих отраслях дает возможность увеличивать своим работникам оклады. К примеру, минимальная ставка менеджера среднего звена в этих отраслях начинается со 100 000 рублей. Благодаря нефтедолларам растет наш госбюджет, который параллельно прибавляется и за счет налогообложения доходов экспортно-ориентированных отраслей. Что в свою очередь позволяет повышать зарплату бюджетникам.

 Однако своеобразной «заложницей» в увеличении зар­плат стала промышленность. Она испытывает двойное давление. С одной стороны, ей надо угнаться за экспортно-ориентированными отраслями, чтобы не потерять конкурентоспособность на своем рынке труда. С другой – подгоняют растущие зарплаты бюджетного сектора. Некоторые аналитики утверждают – это привело к тому, что рост зарплат в России превысил производительность труда. То есть мы стали получать намного больше, чем производим.

 – Увеличиваю­щийся разрыв между производительностью труда и ростом зарплат – ситуация не такая уж ката­строфическая, как была в начале 90-х гг. и продолжалась вплоть до 1998 г., – считает Анна Лукьянова. – Тогда заработные платы обесценивались значительно быстрее, чем падала производительность труда. Сейчас идет абсолютно нормальный процесс оздоровления экономики. А стремительный рост заработных плат является всего-навсего катализатором.

 Есть ли предел в росте зар­плат? Экономист считает, что он уже наступил. Потому что цены на нефть достигли своего пика. И вряд ли будут увеличиваться. Но если они еще вырастут, то такой процесс станет коллапсом для всей глобальной экономики. Поэтому в ближайшее время будет «затишье» в росте зарплат высокооплачиваемых секторов экономики.

МРОТ увеличит доходы

 ЧТО касается доходов работников низкооплачиваемых отраслей, то в сентябре они должны немного увеличиться. Дело в том, что с 1 сентября минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1100 руб. возрастет до 2300 рублей. А по закону нельзя будет платить зарплату меньше нового уровня МРОТ.

 Недавно министр здравоохранения и социального развития М. Зурабов пообещал, что к осени медики будут получать около 30 тыс. рублей. На новую систему оплаты труда переходят и многие школы страны. Это должно увеличить в 1,5–2 раза доходы учителей.

 По этому поводу Анна Лукьянова скептически замечает: «Не думаю, что зарплаты бюджетников смогут так резко вырасти. Их доходы в большей степени зависят от местных бюджетов. А у многих регионов вряд ли найдется такое огромное количество средств, чтобы профинансировать существующее количество учителей и врачей. Если это и произойдет, то повлечет за собой сокращение работников в государственных отраслях».

 Впрочем, по данным Цент­ра трудовых исследований, наш бюджетный сектор, особенно в образовании, очень сильно раздут. Заметнее всего это видно в бедных регионах. Взять, к примеру, Республику Тыву. Там 25% работающего населения фактически занято в образовании. Тогда как в Москве, где самая большая концентрация образовательных учреждений, – 5–6%.

Рената МОСКАЛЬЧУК

Деньги любят молодежь?

 В ЦЕНТРЕ трудовых исследований выявили такую закономерность, что зарплата россиян растет вместе с возрастом до 30–35 лет. После этого останавливается. Тогда как в развитых странах люди увеличивают свои доходы до 45–50 лет.

 Объясняется это тем, что после кризиса 90-х гг. в России и с переходом к рыночной экономике лучше всего смогла адаптироваться молодежь. Поэтому работодатели отдают предпочтение тем, у кого есть опыт работы в современных условиях.

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