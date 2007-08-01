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Российское экономическое чудо?

Росстат опубликовал сенсационные данные о развитии российской экономики

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Сергей ЗУСМАН ]

 Если верить данным Росстата, подъем российской экономики перерос в настоящее экономическое чудо. Рост производства за полгода составил 7,7%, чистый приток капитала с начала года достиг 67,1 млрд. долларов, а в целом инвестиции увеличились на 22,3%. Это означает, что отечественная экономика растет быстрее всех в мире, опережая Китай и азиатских «драконов». Впрочем, у экспертов сенсационные данные Росстата вызывают сомнения.

Что происходит?

 У РОССИЙСКОГО экономического чуда три составляющие. Во-первых, производство в стране с начала года растет бешеными темпами. Только за первый квартал выпустили на 8,4% больше товаров, чем в предыдущем. Резко увеличилось производство транспорта и электрооборудования. А, например, пива в июне 2007 г. сварено на 31,4% больше, чем в июне 2006.

 Во-вторых, в 3 раза выросли иностранные инвестиции в Россию. Впервые за несколько лет в страну ввезено значительно больше денег, чем вывезено. Только за второй квартал чистый приток капитала составил 53,2 млрд. долларов. Добыча полезных ископаемых, торговля и производство просто «купаются» в иностранных деньгах.

 В-третьих, беспрецедентно выросли внутренние инвестиции. Вложения в строительство и энергетику увеличились на четверть. В июне в экономику страны влились 580 млрд. рублей. По росту инвестиций Россия обогнала Китай – прежде самую быстроразвивающуюся страну в мире.

Доверяй, но проверяй

 ПРАВДА, оптимизм Росстата разделяют не все аналитики. Многие считают официальные цифры завышенными. Больше всего вопросов вызывает методика подсчета того, сколько каждая отрасль «весит» в общем производстве страны.

 «Росстат оперирует не реальными долями отраслей в товарообороте страны, а данными о том, сколько добавленной стоимости они принесли в экономику, – сообщает ведущий эксперт фонда «Центр развития» Валерий Миронов. – Причем уже пять лет используются одни и те же цифры, полученные в 2002 году. В результате, например, доли машиностроения и энергетики в промышленном росте оказались завышены в 2 раза».

 Вторая неточность: государ­ственная статистика не учитывает так называемые конъ­юнктурные факторы. Например, летом прошлого года алкогольная промышленность встала из-за проблем с компьютерной системой учета ЕГАИС. Поэтому, если сравнить производст­во алкоголя прошлого и этого лета, рост окажется фантастическим. Логичнее было бы сопоставить не летние, а весенне-осенние показатели, но Росстат этого не делает.

 Как подсчитал Центр макроэкономического анализа, если исключить конъюнктурные факторы, то промышленный рост за первое полугодие 2007‑го составит 5,7%. Это значительно выше, чем в прошлом году, но далеко от рекордных темпов, о которых отрапортовал Росстат.

Кому это выгодно?

 БОЛЬШИНСТВО экспертов считают, что Россия действительно переживает экономический подъем. «В данных Росстата есть определенная натяжка, но они не отменяют рекордных темпов промышленного роста. Я считаю 2006–2007 гг. лучшими в российской экономике», – утверждает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

 Завышение темпов промышленного роста может даже пойти на пользу экономике. «Инвесторы видят впечатляющие цифры и вкладывают деньги, не вникая в тонкости подсчета», – считает Валерий Миронов.

 По прогнозам Центра развития, во втором полугодии рост инвестиций ускорится и может достичь 24–25%.

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