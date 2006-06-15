В Нижнем откроют «Силиконовую долину»

БУКВАЛЬНО через несколько недель в непосредственной близи от Федерального ядерного центра России в г. Сарове распахнет свои двери Саровский технопарк. Сегодня здесь уже построили и используются два здания. В течение пяти лет в Саровском технопарке появятся еще 15 зданий, в которых будут работать несколько десятков компаний.

По прогнозам генерального директора ОАО «ВНИИЭФ-Конверсия» (это подразделение Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Ядерном цент­ре) Алек­сандра Белугина, к 2011 г. финансовый оборот технопарка должен составить 100 млн. долларов.

Строительство русской «Силиконовой долины» финансировалось из федерального, регионального бюджетов и за счет вложений частных инвесторов. Бюджетные деньги пошли на создание и развитие социальной сферы. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Алек­сандр Коновалов и губернатор Нижегородской обл. Валерий Шанцев считают, что научный потенциал будет использоваться здесь по максимуму. Основные проекты, которые начнут разрабатываться в научном центре, – это информационные технологии, исследования в области энергосбережения и экологии, медицинской техники, системы безопасности и противодействия терроризму.

Ко всему прочему именно в Саровском технопарке уже готовы собирать суперкомпьютер, предназначенный для так называемых «параллельных вычислений». Такая чудо-машина способна производить десять в двенадцатой степени математических операций в секунду! Оценочный объем инвестиций в создание суперкомпьютера составляет 40 млн. рублей. Таких универсальных машин в России сегодня существует всего несколько, а спрос на них растет. В Саровском технопарке первый суперкомпьютер должен быть выпущен в декабре 2006 года.

Правительство страны обещает в ближайшие пять лет вложить 2 млрд. руб. на развитие инфраструктуры пяти технопарков. Определены региональные лидеры: Обнинский технопарк будет специализироваться на биотехнологиях, Тюменский – отвечать за добычу углеводородов, Новосибирский займется развитием информационных технологий, Казанский – вопросами химии и нефтехимии. Ко всему прочему в рамках информационных технологий будет создан Национальный центр параллельных вычислений.

Русской «Силиконовой долине» обещана и американская помощь. 1 млн. долл. пообе­щали выделить Саровскому технопарку сопредседатели Фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» (NTI) Тед Тернер и известный американский сенатор Сэм Нанн.