Зеленые барыши
Накрутка на молодые овощи превышает 100%
№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Никита ТИХОНОВ, Краснодарский край–Москва ]
В конце весны – начале лета наступает бум на молодые овощи. Бабушки выкладывают на прилавки лук и редиску, фермеры – картошку и кабачки, хозяйства покрупнее – помидоры и огурцы. А покупатель, истосковавшийся за зиму по витаминам, активно сметает с прилавков все это зеленое великолепие. Мы решили выяснить, кто и как выращивает молодые овощи. Для этого наш корреспондент отправился в продовольственную «житницу страны» Краснодарский край.
Помидоры в кувшинах
НА ТЕРРИТОРИИ в 28 га агрокомбината «Тепличный» разбросано огромное количество теплиц. Ряды их уходят за горизонт. Каждая теплица – как лаборатория. Войти в нее можно, только надев халат и полиэтиленовые бахилы. Под круглосуточно работающими лампами из объемных горшков к свету тянутся кусты с огурцами. Почвы как таковой в теплице нет. Горшки стоят на бетонном полу, а в них залит питательный компот из удобрений и керамзита. Так тепличные овощи оберегают от овощных болезней и паразитов, обитающих в обычной почве. Чтобы обогревать теплицы, на территории комбината работает целая газовая котельная.
Первую закладку огурцов и помидоров здесь делают перед Новым годом. Урожай огурцов снимают в феврале, а помидоров – в марте. Тогда же хозяйство получает и максимальную прибыль, отпуская огурцы по 50 руб. за кило, а помидоры – по 60 рублей. Называть себестоимость в хозяйстве не хотят – коммерческая тайна.
Однако с появлением более дешевых заморских огурцов и помидоров из Турции, Испании и Италии, выращенных на открытой почве, агрокомбинат тоже снижает цены. В мае огурцы отпускаются уже по 30 руб., помидоры – по 45–50 рублей. А когда в начале июня на рынок выбрасываются местные краснодарские овощи, цены падают до 17 и 42 руб. соответственно.
Лук на пике
НЕДАЛЕКО от «Тепличного» раскинулись поля ООО «Овощевод». Там уже идет уборка раннего лука и зеленого горошка. Под ранние овощи предприятие отдает треть своих площадей. Ровные, как гренадерские ряды, грядки вызывают прилив гордости у директора Татьяны Мошкиной. Лук – тоже неплохой бизнес. По словам директора, он отпускается по 10 руб. за кило. А его себестоимость – 4 рубля. «У нас механизированная уборка. Потери урожая минимальны», – хвалится она.
А вот ранние кабачки в хозяйстве не пошли. Дорого их не берут, импорт давит. Поэтому сосредоточились на более рентабельных свекле и луке.
Самое выгодное время для лука – начало июня. Цена в розницу на рынке доходит до 20 рублей. Но пик цен длится всего несколько дней. Постепенно на рынок поступает ранняя продукция из Средней Азии и Голландии, и «Овощевод» будет вынужден снизить отпускную цену до 7 руб. за кило.
«Прописка» для перекупщика
ПО СРАВНЕНИЮ с советским периодом количество крупных хозяйств, выращивающих ранние овощи, сократилось. Однако это не так заметно. На смену пришли фермеры и огородники. Они занимаются редисом, салатом и другой зеленью. А крупные хозяйства в свою очередь сосредоточились на помидорах, огурцах, требующих больших затрат. «Лук и петрушка – для нас мелочь, на них большую экономику не построишь, – рассказывает главный агроном агрокомбината «Тепличный» Игорь Хомутов. – Наш профиль – томаты и огурцы».
Правда, к этой экономике добавилась и другая проблема – продать товар. Раньше было просто – вырастил и тут же сдал на овощебазу, а теперь надо искать партнеров.
«У нас давно сложились связи с Санкт-Петербургом и Кировом. Вот туда лук и отправляем, – говорит Татьяна Мошкина из «Овощевода». – Они переводят нам деньги и присылают свои машины за продукцией. Мы сдаем продукцию на их овощные базы уже много лет. А с Москвой прямых связей нет. Товар отдаем перекупщикам. Они всю тамошнюю кухню знают».
«Бывали случаи, когда краснодарцы привозили товар на овощную базу в Москве, а там назначали такую низкую цену, что вставал выбор: либо отдавать по диктуемой цене, либо везти свой лук назад», – объясняет главный специалист управления растениеводства Краснодарского края Яков Голубев.
Таким образом, большие хозяйства договариваются с крупными торговыми фирмами о долгосрочных поставках. У маленьких совхозов и фермеров такой возможности нет. Поэтому они сдают товар посредникам-частникам. «Перекупщики, как правило, делят край на сферы своего влияния, так сказать, «прописываются», – рассказывает краснодарский предприниматель Владимир. – Одна и та же бригада может из года в год скупать помидоры и картофель в одном районе. Есть специализация по роду деятельности. Одни покупают и перевозят, другие договариваются с властями и продают».
Но самый выгодный для хозяйства вариант, пожалуй, иметь собственное производство. Так, у кооператива «Краснодарский» есть собственный консервный цех. Не нашедшие своего покупателя овощи консервируются и продаются в переработанном виде. Кстати, часть овощей кооператив сбывает компании «Русское поле», которая торгует маринадами под маркой «Дядя Ваня».
По оценкам специалистов, ежегодно Краснодарский край выращивает 530 тыс. тонн овощей и бахчевых культур, а за пределы отправляет 50–70%. Помимо Кубани овощами занимаются Ставрополье, Черноземье, регионы Центральной полосы России. Плюс в Россию поступает импортная продукция. Правда, ее доля пока еще не велика – около 5%. А всего годовой оборот рынка и ранних, и обычных овощей в России оценивается в 150 млрд. рублей. Неплохой бизнес, а?
Краснодара и Москвы
|Овощи
Краснодар,руб. за кило
|Москва,
руб. за кило
|помидоры
|40-45
|60
|огурцы
|10-20
|55
|лук репчатый
|18-20
|18-20
|капуста белокочанная
|6-8
|20
|картофель
|9-12
|25-28
|зеленый горошек
|30-40
|-
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес