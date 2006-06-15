Зеленые барыши

В конце весны – начале лета наступает бум на молодые овощи. Бабушки выкладывают на прилавки лук и редиску, фермеры – картошку и кабачки, хозяйства покрупнее – помидоры и огурцы. А покупатель, истосковавшийся за зиму по витаминам, активно сметает с прилавков все это зеленое великолепие. Мы решили выяснить, кто и как выращивает молодые овощи. Для этого наш корреспондент отправился в продовольственную «житницу страны» Краснодарский край.

Помидоры в кувшинах

НА ТЕРРИТОРИИ в 28 га агрокомбината «Тепличный» разбросано огромное количест­во теплиц. Ряды их уходят за горизонт. Каждая теплица – как лаборатория. Войти в нее можно, только надев халат и полиэтиленовые бахилы. Под круглосуточно работающими лампами из объемных горшков к свету тянутся кусты с огурцами. Почвы как таковой в теплице нет. Горшки стоят на бетонном полу, а в них залит питательный компот из удобрений и керамзита. Так тепличные овощи оберегают от овощных болезней и паразитов, обитающих в обычной почве. Чтобы обогревать теплицы, на территории комбината работает целая газовая котельная.

Первую закладку огурцов и помидоров здесь делают перед Новым годом. Урожай огурцов снимают в феврале, а помидоров – в марте. Тогда же хозяйство получает и максимальную прибыль, отпуская огурцы по 50 руб. за кило, а помидоры – по 60 рублей. Называть себестоимость в хозяйстве не хотят – коммерческая тайна.

Однако с появлением более дешевых заморских огурцов и помидоров из Турции, Испании и Италии, выращенных на открытой почве, агрокомбинат тоже снижает цены. В мае огурцы отпускаются уже по 30 руб., помидоры – по 45–50 рублей. А когда в начале июня на рынок выбрасываются местные краснодарские овощи, цены падают до 17 и 42 руб. соответственно.

Лук на пике



НЕДАЛЕКО от «Тепличного» раскинулись поля ООО «Ово­щевод». Там уже идет уборка раннего лука и зеленого горошка. Под ранние овощи предприятие отдает треть своих площадей. Ровные, как гренадерские ряды, грядки вызывают прилив гордости у директора Татьяны Мошкиной. Лук – тоже неплохой бизнес. По словам директора, он отпускается по 10 руб. за кило. А его себестоимость – 4 рубля. «У нас механизированная уборка. Потери урожая минимальны», – хвалится она.

А вот ранние кабачки в хозяйстве не пошли. Дорого их не берут, импорт давит. Поэтому сосредоточились на более рентабельных свекле и луке.

Самое выгодное время для лука – начало июня. Цена в розницу на рынке доходит до 20 рублей. Но пик цен длится всего несколько дней. Постепенно на рынок поступает ранняя продукция из Средней Азии и Голландии, и «Овощевод» будет вынужден снизить отпускную цену до 7 руб. за кило.



«Прописка» для перекупщика



ПО СРАВНЕНИЮ с советским периодом количество крупных хозяйств, выращивающих ранние овощи, сократилось. Однако это не так заметно. На смену пришли фермеры и огородники. Они занимаются редисом, салатом и другой зеленью. А крупные хозяйства в свою очередь сосредоточились на помидорах, огурцах, требующих больших затрат. «Лук и петрушка – для нас мелочь, на них большую экономику не построишь, – рассказывает главный агроном агрокомбината «Тепличный» Игорь Хомутов. – Наш профиль – томаты и огурцы».

Правда, к этой экономике добавилась и другая проблема – продать товар. Раньше было просто – вырастил и тут же сдал на овощебазу, а теперь надо искать партнеров.

«У нас давно сложились связи с Санкт-Петербургом и Кировом. Вот туда лук и отправляем, – говорит Татьяна Мошкина из «Овощевода». – Они переводят нам деньги и присылают свои машины за продукцией. Мы сдаем продукцию на их овощные базы уже много лет. А с Москвой прямых связей нет. Товар отдаем перекупщикам. Они всю тамошнюю кухню знают».

«Бывали случаи, когда краснодарцы привозили товар на овощную базу в Москве, а там назначали такую низкую цену, что вставал выбор: либо отдавать по диктуемой цене, либо везти свой лук назад», – объясняет главный специалист управления растениеводства Краснодарского края Яков Голубев.

Таким образом, большие хозяйства договариваются с крупными торговыми фирмами о долгосрочных поставках. У маленьких совхозов и фермеров такой возможности нет. Поэтому они сдают товар посредникам-частникам. «Перекупщики, как правило, делят край на сферы своего влияния, так сказать, «прописываются», – рассказывает краснодарский предприниматель Владимир. – Одна и та же бригада может из года в год скупать помидоры и картофель в одном районе. Есть специализация по роду деятельности. Одни покупают и перевозят, другие договариваются с властями и продают».

Но самый выгодный для хозяйства вариант, пожалуй, иметь собственное производство. Так, у кооператива «Краснодарский» есть собст­венный консервный цех. Не нашедшие своего покупателя овощи консервируются и продаются в переработанном виде. Кстати, часть овощей кооператив сбывает компании «Русское поле», которая торгует маринадами под маркой «Дядя Ваня».

По оценкам специалистов, ежегодно Краснодарский край выращивает 530 тыс. тонн овощей и бахчевых культур, а за пределы отправляет 50–70%. Помимо Кубани овощами занимаются Ставрополье, Черноземье, регионы Цент­ральной полосы России. Плюс в Россию поступает импортная продукция. Правда, ее доля пока еще не велика – около 5%. А всего годовой оборот рынка и ранних, и обычных овощей в России оценивается в 150 млрд. рублей. Неплохой бизнес, а?

Цены на овощи на рынках

Краснодара и Москвы