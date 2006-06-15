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«Газпром» трубы не дает

Борьба за «голубое топливо» ужесточается

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

 Отношения между Евро­союзом и «Газпромом» по поводу поставок газа накаляются все сильнее. На прошлой неделе глава российского концерна Алексей Миллер выступил на Международном газовом конгрессе и отверг либеральные принципы, предложенные европейцами. Они хотели бы, чтобы «Газпром» открыл доступ к российским газовым сетям.

 СЕЙЧАС обсуждается Энер­гетическая хартия. Ее приняли практически все страны Европы и даже Украина. Но не приняла Россия. Почему? Для крупного поставщика газа этот документ не так уже выгоден. «Европа очень хочет покупать газ напрямую в Средней Азии, в частности в Туркменистане. Но на ее пути стоит «Газпром», – говорит аналитик ИК «Солид» Денис Борисов. – Он сам покупает «голубое топливо» в Туркмении по цене не выше 100 долл. за тысячу кубов, а продает в Европе по 250 долларов. Если же Россия подпишет хартию, то станет просто транзитной страной, которая предоставляет лишь свои трубы для поставок газа. А зачем это нам?» Взамен европейцы обещают инвестиции. Но денег в стране и так предостаточно.

 Для «Газпрома» интересен вариант, при котором европейцы позволили бы ему покупать газовые компании, продающие газ населению европейских стран. Но этого делать они не спешат. Когда «Газпром» хотел купить компанию Centrica в Великобритании, англичане чуть не запретили это законодательно. Итальянцы, обещавшие пустить концерн на внутренний рынок, тоже дали задний ход. Пока «Газпром» успешно сотрудничает лишь с Германией. Туда прокладывается Северо-европейский газопровод, есть у него там и розничная газовая компания.

 Словом, европейцы хотят, чтобы первый шаг сделала Россия, а об ответном подумают потом.

 Видимо, результатом этих действий стал законопроект «Об экспорте природного газа», который российские депутаты на прошлой неделе внесли в Госдуму. Фактически это антиэнергетическая хартия. Документ законодательно закрепляет за газовым монополистом единоличное право отправлять газ за рубеж. Иначе говоря, Россия на языке закона еще раз заявила, что не позволит Европе участвовать в экспорте газа.

 По мнению экспертов, этот законопроект может стать серьезной картой на саммите «Большой восьмерки», намеченном на июль. Ведь конечное решение о том, принимать законопроект или нет, остается за президентом. А это будет во многом зависеть от сговорчивости его коллег.

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